Schalkes Asamoah rettet kranke Kinder: „Geht um Existenzen“

Düsseldorf. Gerald Asamoah sammelt bei seiner „Gala der Herzen“ Spenden für herzkranke Kinder. Welches neue Projekt der Schalke-Star mit dem Geld startet.

Khobaib (3) aus Afghanistan, Binta (9) aus Gambia und Ibrahim (2) aus Russland: Sie alle kamen mit einem Herzfehler zur Welt – und wären ohne die Hilfe von Gerald Asamoah vermutlich gestorben. Mit seiner Stiftung finanziert der Schalke-Star, der selbst einen angeborenen Herzfehler hat, seit 2007 die Operationen kranker Kinder.

„Wir wollen Kindern das Lachen zurückgeben und dafür sorgen, dass es mehr glückliche Kinder auf der Welt gibt“, sagte Gerald Asamoah auf der „Gala der Herzen“, die am Samstag, 18. November stattfand. Einer der Hauptsponsoren seiner Stiftung ist die FUNKE Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung zählt.

Gala der Herzen: Eko Fresh, Kelvin Jones, Hans Sarpei und Marco Buschmann zu Gast

Fernsehmoderator Patrice Bouédibéla führte durch den Abend, Singer-Songwriter Kelvin Jones und Rapper Eko Fresh sorgten für musikalische Unterhaltung. Prominente Freunde und Fußball-Kollegen wie Hans Sarpei folgten Asamoahs Einladung in die Düsseldorfer „Seifenfabrik Dr. Thompson“. Auch Justizminister Marco Buschmann war vor Ort – allerdings nicht nur als Gast, sondern als Schirmherr der Stiftung. „Wir geben Kindern eine zweite Chance“, sagte der FDP-Politiker über die Arbeit der Stiftung.

Um die Operationen, die laut Asamoah im Schnitt 30.000 Euro kosten, finanzieren zu können, wurden am Gala-Abend zahlreiche Preise verlost (darunter eine Hublot-Uhr im Wert von 24.000 Euro) und versteigert. Der Komiker „Dennis aus Hürth“ schlüpfte dafür in die Rolle des Auktionators. Unter den Hammer kamen etwa ein Kunstwerk von Leon Löwentraut, ein handsigniertes Trikot des Fußballstars Harry Kane und VIP-Tickets für das Konzert von Taylor Swift auf Schalke. Hauptgewinn der Auktion war eine Projekt-Reise zusammen mit Gerald Asamoah in sein Heimatland Ghana.

Gerald Asamoah zusammen mit Tobias Korenke, Leiter der Unternehmenskommunikation, und Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe sowie Stephan Brune, Vorstand der „Gerald Asamoah Stiftung“, bei der „Gala der Herzen“ in Düsseldorf (v.l.). Foto: Endermann, Andreas

Denn während die kranken Kinder für die OPs bisher stets nach Deutschland kommen mussten, startet die Stiftung in diesem Jahr ein besonderes Projekt. „In diesem Augenblick, während wir hier die Gala feiern, ist ein ehrenamtliches medizinisches Team in der Hauptstadt Accra gelandet“, sagte Asamoah.

Duisburger Ärzte operieren kranke Kinder in Gerald Asamoahs Heimatland

Die Ärztinnen und Ärzte des Herzzentrums Duisburg werden – auch mit Unterstützung des gemeinnützigen Vereins „Kinderherzen“ aus Bonn – in den kommenden Tagen mindestens 20 Kindern in Ghana das Leben retten. „Es geht um Existenzen. Viele Familien müssen sich verschulden, um nach Deutschland zu kommen für die OPs. In Ghana sind auch die Kosten für die Operation selbst viel günstiger und wir können viel mehr Kindern in kurzer Zeit helfen“, so Asamoah.

Er selbst fliegt am Tag nach der Gala nach Ghana, um das Ärzte-Team vor Ort zu begleiten und die Kinder und ihre Familien kennenzulernen. Doch auch denjenigen, die nicht die Tickets für die bereits geplante zweite Reise im kommenden Jahr ergattern konnten, brachte Asamoah sein Heimatland am Gala-Abend näher. Seine Schwiegermutter bereitete typisches Fingerfood vor, seine Familie stellte traditionelle Schals für die Gäste her und eine Trommelgruppe brachte Ghanas Rhythmus nach Düsseldorf. Der Aufwand hat sich gelohnt: Am Ende kam eine Spendensumme von 235.000 Euro zusammen.

