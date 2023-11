Säureanschlag: Dortmunder (36) steht bald vor Gericht

Wuppertal. In wenigen Wochen beginnt der zweite Prozess um den Säureanschlag auf Energiemanager Bernhard Günther. Nennt der Angeklagte endlich Hintermänner?

Wird dieser Mann die wahren Drahtzieher endlich nennen? Am Landgericht Wuppertal beginnt im Dezember ein zweiter Prozess um den Säureangriff auf den Energiemanager Bernhard Günther. Verantworten muss sich diesmal ein zur Tatzeit 31-Jähriger, der im Sommer in Dortmund festgenommen worden war. Ein Mittäter war im Sommer 2022 bereits zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Mehr als fünfeinhalb Jahre liegt der Anschlag inzwischen zurück: Im März 2018 hatten zwei Männer den damaligen Innogy-Manager beim sonntäglichen Joggen aus einem Hinterhalt angegriffen und mit hochkonzentrierter Schwefelsäure übergossen. Das Opfer wurde schwerst verletzt und wird nach mehreren Operationen vor allem im Gesicht für immer entstellt bleiben.

Erster Auftritt nach dem Überfall: Bernhard Günther, damals noch Finanzvorstand der Innogy AG, bei einer Hauptversammlung. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Säureangriff auf Manager: Serbe stand bereits länger im Fokus der Ermittler

In einem ersten Prozess musste sich ein Belgier für die Tat verantworten, er ist inzwischen rechtskräftig verurteilt. Der Mann hatte alles bestritten, war aber überführt worden, weil sich seine DNA am Tatort fand – an einem dort zurückgebliebenen Handschuh. Sein Mit- oder möglicherweise Haupttäter war bereits 2019 festgenommen und von Günther im Vorfeld auch erkannt worden, beweisen aber konnten die Ermittler ihm damals nichts. Nun wurde der Serbe (36) in Dortmund gefasst, die Anklage hat das Landgericht Wuppertal inzwischen zugelassen. Der neue Prozess soll nun am 13. Dezember beginnen.

Zum Zeitpunkt des Anschlags im März 2018 stand die Übernahme der damaligen RWE-Tochter Innogy durch Eon unmittelbar bevor. Günther vermutet als Auftraggeber des Säureattentats eine Person in seinem damaligen beruflichen Umfeld, die ihn als Konkurrenten habe ausschalten wollen. Das Opfer und sein Anwalt haben wiederholt die Hoffnung geäußert, dass nun endlich auch dieser Hintermann des Anschlags ermittelt werden könne.

