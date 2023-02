Rosenmontagszug: Düsseldorfer diskutieren über Mottowagen

Rosenmontag 2023 in NRW - so feiern die Narren in der Region

Rosenmontag 2023 in NRW - so feiern die Narren in der Region

Düsseldorf. Erstmals seit drei Jahren rollt in Düsseldorf wieder Rosenmontagszug. An bissigen Mottowagen mangelte es nicht. So verlief der Karnevals-Umzug.

„Düsseldorf, Helau!“ rufen Stefanie (52) und Jörg (58) im Chor, als die ersten Wagen des Rosenmontagszugs anrollen. Die beiden sind heute ein Musiker-Paar, die getreu des diesjährigen Düsseldorfer Mottos, „das Leben feiern“ wollen. Dazu haben sie sich kraushaarige Perücken und große Brillen aufgezogen, Stefanie hält sich ein Mikrofon vor den Mund, Jörg spielt ausgelassen auf seiner bunten Plastik-Gitarre.

Kein Wunder, schließlich rollt der Rosenmontagszug zum ersten Mal seit drei Jahren wieder. Davor waren die Züge wegen Corona ausgefallen. Aber fällt es leicht, das Leben in Zeiten von Klima-Krise, Ukraine-Krieg oder dem Erdbeben in der Türkei und Syrien zu feiern? „Auf jeden Fall“, sagt Jörg. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen.“ Ein Tag wie heute helfe ihm dabei, bei all dem Elend in der Welt, den Mut nicht zu verlieren.

Stefanie fügt hinzu: „Wir sind stolz auf unseren Zug in Düsseldorf.“ Auch wegen der zwölf Mottowagen der Düsseldorfer Wagenbauer-Legende Jacques Tilly, der auch in diesem Jahr wieder auf satirische Weise gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen hat. „Das ist einmalig, in Köln gibt es das so nicht“, sagt die Düsseldorferin.

„Für die Kleinen ist es wunderbar, endlich wieder Karneval zu feiern“

Milena (20) und ihre Mutter Goscha sehen das ähnlich. Als „Minnie-Mäuse“ verkleidet sind sie mit Milenas jüngeren Geschwistern hier. „Gerade für die Kleinen ist es wunderbar, endlich wieder Karneval zu feiern“, sagt Milena, während ihre Geschwister eifrig eine Ladung, Gummibärchen, Brausewürfel und Plastikenten vom Boden aufsammeln. Und die Mottowagen machten die aktuellen Themen ja auch hier präsent.

Die Narren rechnen bei Düsseldorfer Rosenmontagszug mit Putin ab. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auf einem der Wagen etwa nimmt der russische Präsident in einer Wanne in den ukrainischen Farben ein Blutbad. Auf einem anderen verheddert sich ein iranischer Mullah in den Haaren des unbedeckten Hauptes einer iranischen Frau. Und auch die katholische Kirche bekommt ihr Fett weg: Der Missbrauchsskandal in Gestalt eines Teufels will den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki mit sich wegziehen, doch der klammert sich mit aller Kraft am Kölner Dom fest, wodurch er das Kirchengebäude zum Einsturz bringt.

Wagen schon vorher gezeigt – aus Sorge vor Klima-Aktivisten

Obwohl die Wagenbauer die Themen normalerweise bis zum Zug geheimhalten, hatten sie einen Wagen schon im Voraus gezeigt: „Wer sind die Klima-Terroristen?“, fragt dieser Mottowagen. Zu sehen ist ein Aktivist der „Letzten Generation“, der versucht, mit seinem Körper die Zerstörer des Weltklimas, durch Braunkohlebagger, Industrie und Verkehr zu stoppen. Damit wollten die Wagenbauer verhindern, dass Klimaaktivisten die Rosenmontagszüge möglicherweise blockieren.

Auf einem Wagen verhedderte sich ein iranischer Mullah in den Haaren des unbedeckten Hauptes einer iranischen Frau. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

„So eine Blockade wäre unangebracht“, sagt Britta (37) mit Marienkäfer-Tochter Leonie auf dem Arm. Den Mottowagen findet die Duisburgerin aber gut, denn „das Thema ist aus dieser Zeit einfach nicht mehr wegzudenken“.

Rosenmontagszug: Diskussion über kulturelle Aneignung

„Ich finde es gut, dass mit dem Wagen die Position vieler junger Menschen gezeigt wird“, sagt Lioba (26), die mit ihrer besten Freundin und ein paar Plastikbechern gekommen ist, in die sie zuvor „Klopfer“, also kleine Schnäpse, gefüllt hat. Der Wagen, so sagt sie, mache die Angst einer ganzen Generation sichtbar.

Mit Freunden diskutiert Lioba gerne über gesellschaftliche und politische Themen. „Der Karneval ist ein guter Raum dafür, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Zum Beispiel über den Begriff der „kulturellen Aneignung“.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: An bissigen Themen für die Mottowagen mangelte es in diesem Jahr nicht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gerade fährt an der Düsseldorfer Königsallee ein Wagen vorbei, auf dem ein bunter Vogel einem amerikanischen Ureinwohner kulturelle Aneignung vorwirft, der wiederum mit dem Finger auf einen als Indianer Verkleideten zeigt. Lioba findet es unpassend, sich etwa als Indianer oder Mexikaner zu verkleiden, „für einige Gruppen ist das diskriminierend“.

Anders sieht das Jens (55). Er ist als sein Kindheitsheld Winnetou gekommen. Die Debatte darum versteht er nicht. „Ich habe alle Karl-May-Bücher gelesen und bin stolz auf mein selbstgebasteltes Kostüm.“ Er rückt seinen Federschmuck zurecht. Sein Motto: Jeder soll kommen, wie er mag, „denn jeder Jeck ist schließlich anders“.

