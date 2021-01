Rosenmontag: Uniklinik Köln gibt Mitarbeitern zum Dank frei

Köln. Karneval fällt 2021 aus - und damit eigentlich auch der Rosenmontag als Brauchtumsfeiertag. Uniklinik Köln gibt ihren Angestellten trotzdem frei.

2020 konnten die Jecken noch feiern, in diesem Jahr fällt Karneval aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Die Mitarbeiter der Kölner Uniklinik bekommen am Rosenmontag trotzdem dienstfrei - zum Dank für ihre Arbeit.

„Da der Karneval aufgrund der Corona-Pandemie in der regulären Form ausfallen wird, fällt im Jahr 2021 auch der Rosenmontag als freier Brauchtumsfeiertag weg“, teilte ein Sprecher der Uniklinik am Freitag mit.

Er führte weiter aus: „Um jedoch den außerordentlichen Einsatz der Beschäftigten im Jahr 2020 zu würdigen, hat der Vorstand der Uniklinik Köln entschieden, dass aus Rosenmontag im Jahr 2021 ein "Danke-Montag" als freier Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik Köln wird.“

NRW-Behördenmitarbeiter bekommen Rosenmontag kein dienstfrei

Die Landesregierung hatte bereits Mitte Januar erklärt, dass es für die Mitarbeiter ihrer Behörden in diesem Jahr kein dienstfrei an Rosenmontag geben werde, weil der Grund dafür wegfalle.

In ganz NRW haben Karnevalsvereine ihre traditionellen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Einige bieten aber Alternativen an - zum Beispiel Sitzungen im Autokino. Vielerorts (zum Beispiel in Essen) wurde außerdem darauf verzichtet, neue Stadtprinzenpaare zu nominieren. (red/dpa)