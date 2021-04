Roma-Beerdigung: Leverkusen sorgt sich vor Massen-Andrang

Leverkusen. Die Stadt Leverkusen befürchtet massive Verstöße gegen den Corona-Schutz. Grund ist die Trauerfeier einer Großfamilie an diesem Freitag.

Die Beerdigung eines Mitgliedes einer Roma-Großfamilie führt an diesem Freitag zu einem Großeinsatz für die Polizei in Leverkusen. Gäste werden aus dem In- und Ausland erwartet, zur Zahl mochte man sich bei der Stadt nicht äußern. Aber der betreffende Friedhof sei gesperrt und werde nur dem „engsten Familienkreis“ des Toten geöffnet, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen auf Anfrage.

„Wir sind auf alles vorbereitet“, kündigte die Stadtsprecherin an. Zusammen mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden, sagte sie. Der betreffende Friedhof liegt im Stadtteil Reuschenberg unweit der Autobahn A3. Er sei abgesperrt, die Polizei riegle zudem Zufahrten ab. (Textlink)

Stadt Leverkusen erlaubt höchstens je 25 Erwachsene und Kinder bei Beerdigung

Bei der 7-Tages-Inzidenz lag Leverkusen am Freitag laut dem Robert-Koch-Institut zwar bei 89,8, dies sei laut Stadt jedoch nur eine Momentaufnahme und könne „jederzeit wieder ansteigen“, sagte die Sprecherin. Am Donnerstag waren insgesamt 17 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Stadt hat knapp 184.000 Einwohner.

Bei der Stadt Leverkusen bewertet man das örtliche Infektionsgeschehen als „dynamisch“ (externer Link) und hat vor dem Hintergrund der angekündigten Roma-Beerdigung am Donnerstag eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, um Verstöße gegen die Coronaschutz-Maßnehmen zu unterbinden: Demnach sind bei Bestattungen unter freiem Himmel höchstens 25 Personen erlaubt; auch bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre seien höchstens 25 Personen geduldet.

Inwieweit die Polizei tatsächlich Besuchern den Weg zum Friedhof versperren werde, war bei der Stadt nicht klar zu erfahren. Besucher dürften wohl bis zu dem Friedhofsgelände vorfahren, hieß es. Die Beerdigung sei für Freitagmittag, 12 Uhr, angemeldet worden. (dae)