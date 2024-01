Einkaufen Rewe, Netto, Lidl und Co.: Was man mit Supermarkt-Apps spart

Ruhrgebiet Supermarkt-Apps wissen viel über das Einkaufsverhalten ihrer Nutzer. Dafür versprechen sie große Preisnachlässe. Testkäufer sind losgezogen.

Das Beispiel ist ausgesprochen hübsch konstruiert: „Sie trinken keinen Rotwein mehr, sondern kaufen neuerdings alkoholfreien Sekt? Dann sind Sie vielleicht schwanger. Und prompt bekommen Sie ein Rabatt-Angebot für Schwangerschafts-Vitaminsäfte.“ Aber Sie haben doch der Chefin vom Supermarkt gar nichts gesagt von der Schwangerschaft . . . Hmm. Komisch!

Die Verbraucherzentrale hat das Beispiel ausgeheckt. Sie will damit deutlich machen, was Supermarkt- und überhaupt Einzelhandelsapps über ihre Nutzer und Nutzerinnen wissen. Nämlich vieles. Sie sind nicht nur Kundenkarten in digitalisierter Form, sie bieten „Rabatte und Risiken“. Urheberrecht abermals: Verbraucherzentrale.

Die App kennt persönliche Daten: Und, was Sie immer einkaufen

Auch Drogerieketten, Elektronik- und Baumärkte setzen Apps zur Kundenbindung ein. Foto: Uli Deck / picture alliance/dpa

Dies vorweg: Nicht jede App kann alles, aber die meisten können vieles. Sie können Kundenkarte, Wochenprospekt und Austragungsort von Gewinnspielen sein, Werbung und Sonderangebote empfangen; man kann in vielen von ihnen Einkaufslisten anlegen, Rezepte finden, Treuepunkte sammeln und digitale Kassenbons bekommen. Man kann meist auch mit ihnen zahlen, aber natürlich nur beim jeweiligen Anbieter: mit der Rewe-App bei Rewe, Lidl-App bei Lidl und so weiter. „Solche Apps sind, wenn sie gut gemacht sind, perfekte Kundenbindungsprogramme, mit denen die Kunden regelmäßig in den Laden geholt werden“, sagt eine Juristin und Datenschutz-Expertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das Verbraucher-Portal chip.de urteilt: „Sie versprechen die tollsten Schnäppchen.“

Aber sie verraten auch viel: den Standort zum Beispiel, wenn man die Funktion nicht abschaltet. Und man sucht ja die nächste Filiale. Der Standort also klingt harmlos, verrät aber nicht nur, wo man sich bewegt, sondern auch, wenn es jemanden interessiert, wo man wohnt, arbeitet und schläft. Zudem kennt die App Name, Adresse und Telefonnummer sowie die Konto- oder Kreditkarten-Daten, falls man die Bezahlfunktion nutzt. Damit kennt sie dann auch Geschmäcker und Vorlieben. Was Sie immer einkaufen. Zum Beispiel den Rotwein.

Wer eine einzige App nutzt, bekommt die Angebote der Konkurrenz nicht mit

Die Apps sollen Einkäufe erleichtern. Aber es wird schnell unübersichtlich, wenn man die Apps verschiedener Anbieter vergleicht. Foto: Adobe Stock / A_B_C - stock.adobe.com

Spezielle Rabatte, die es nur in der App gibt, sogenannte Coupons, sollen dazu verlocken, über die App zu bezahlen. Dabei wird ein individueller QR-, Strich- oder Zahlencode genutzt, der den Käufer oder die Käuferin identifiziert. Und so entsteht das perfekte Nutzungsprofil von Ihnen, das im Umkehrschluss auf Reklame hinausläuft, die auf Sie zugeschnitten ist.

Mehr zum Thema

Das kennt man von vielen anderen Nutzungen im Internet. Aber man kann es begrenzen. Datenschützer raten, alle Funktionen abzuschalten, die man nicht wirklich will und deren Abschaltung die Arbeit der App nicht beeinträchtigt. Je mehr Supermarkt- oder überhaupt Einzelhandels-Apps sie nutzen, desto aufwändiger wird es, das alles nachzuhalten und auf Stand zu bleiben. Andererseits gilt: Wer eine einzige App aus einer Branche nutzt, an dem gehen die Sonderangebote der Konkurrenten vorbei: der Idealzustand - aus der Sicht des einen Anbieters.

„Und dann ist auch der vermeintliche Preisvorteil weg“

Aus Nutzersicht sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass die Anbieter nichts verschenken wollen, sondern Umsatz und Gewinn steigern - wie jedes Unternehmen. „Letztlich sollte man allzu großen Sparversprechen immer mit einer gewissen Skepsis begegnen“, sagt die Juristin aus Düsseldorf. Zumal die geballte Reklame dazu führen kann, dass man zuviel kauft; mehr, als eigentlich nötig ist. „Und dann ist auch der vermeintliche Preisvorteil futsch.“

Verschiedene Verbraucher-Redaktionen kommen nach unterschiedlich angelegten Tests zu dem Ergebnis, dass man gar nicht viel spart. „Kunden, die ohnehin meist günstige Eigenmarkenprodukte kaufen, profitieren meistens nicht von den Rabatten“, so „Business Insider“. Bei einem normalen Wochenend-Einkauf kamen Kollegen auf ein Einspar-Potenzial zwischen 1,3 und 3,6 Prozent, weil man viele der Coupons dafür gar nicht brauchen kann; bei Testkäufen, die sich gezielt nach den Coupons richteten, wurden 5,0 bis 6,3 Prozent gespart, allerdings sind dann Waren darunter, die man eigentlich nicht kauft. Und eine Journalistin von n-tv erwischte sich beim Viel-zu-viel-Einkauf: Ihr Coupon hatte „10 Prozent auf alle regionalen Produkte“ versprochen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr