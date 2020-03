Ein Rettungswagen rückt zu einem Notfalleinsatz aus (Symbolbild): Besonders in den Städten in NRW erreicht der Rettungsdienst die Erfüllungsquote von 90 Prozent meist nicht.

Notfallrettung in NRW Rettungswagen erreicht Patienten nicht immer in Hilfsfrist

Düsseldorf. Eigentlich sollen Rettungskräfte 90 Prozent ihrer Einsätze in bestimmten Fristen erreichen. Doch diese Quote erreichen viele Orte nicht.

Die angestrebten Fristen bei Rettungseinsätzen in Nordrhein-Westfalen sind im ersten Halbjahr 2019 nicht immer eingehalten worden. Das geht aus einer am Dienstag vom WDR veröffentlichten Übersicht des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Dabei geht es um Zeitspannen bis ein Rettungswagen nach einem Anruf bei der Leitstelle beim Patienten sein sollte.

90 Prozent der Einsätze sollen innerhalb der Hilfsfristen erreicht werden

In der Regel sind das im städtischen Raum acht Minuten und auf dem Land zwölf Minuten zwischen Anruf und Eintreffen am Einsatzort. Städte und Kreise streben an 90 Prozent der Einsätze in diesen Hilfsfristen erreichen zu wollen – in der Praxis sieht das allerdings anders aus.

Bei der Acht-Minuten-Frist etwa erfüllen oder übertreffen nur fünf Städte bzw. Kreise (Mönchengladbach, Euskirchen, Köln Paderborn und der Oberbergische Kreis) diesen Erreichungsgrad. Sämtliche Städte und Kreise im Ruhrgebiet schaffen diese Versorgung nicht. So erreichen etwa in Duisburg gerade einmal 54 Prozent der Rettungswagen ihren Patienten in acht Minuten, in Düsseldorf sind es 79,9 Prozent, in Hagen 75,1 und im Kreis Siegen-Wittgenstein 73 Prozent.

In ländlichen Bereichen sind die Rettungswagen öfter pünktlich

Bei der Betrachtung fällt auf, dass es offenbar in den ländlicheren Bereichen mit der Zwölf-Minuten-Frist besser läuft. So schaffen es die Rettungswagen in den ländlicheren Gebieten von Hagen in 96,5 Prozent der Fälle in der Hilfsfrist zu den Einsatzorten, in Recklinghausens ländlichem Bereich sind 93 Prozent der Rettungswagen pünktlich und am Niederrhein sind die Erreichungsquoten von 88,6 Prozent (Kreis Wesel) und 85,3 Prozent (Kreis Kleve) wenigstens nah an der anvisierten 90-Prozent-Marke. Gleiches gilt für die ländlichen Bereiche des Sauer- und Siegerlandes – etwa den Hochsauerlandkreis (84,5 Prozent), den Kreis Olpe (87,9 Prozent) oder den Kreis Siegen-Wittgenstein (83 Prozent).

Allerdings seien diese sogenannten „Hilfsfristen“ nur ein Faktor von mehreren in der hochkomplexen Materie, erklärte das Ministerium. Es werde vielerorts an neuen Plänen und Verbesserungsmaßnahmen gearbeitet. (dpa/red)