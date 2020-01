Remscheid. Wohl mehrere Hundert Kleintiere sind in der Nacht zu Sonntag beim Brand in einem Zoo-Markt in Remscheid zu Tode gekommen. Polizei ermittelt.

Remscheid: Hunderte Tiere sterben bei Brand in Zoo-Markt

Bei einem Brand in einem Zoo-Markt sind in der Nacht zu Sonntag in Remscheid vermutlich einige Hundert Kleintiere zu Tode gekommen. Nur wenige Tiere konnten Feuerwehrleute retten, sagte der Einsatzleiter: „Und das war auch nur Zufall“.

Kaum eine Woche nach der Brandtragödie im Zoo Krefeld, bei der das Affenhaus niederbrannte und mehr als 30 Tiere, unter anderem Menschenaffen, zu Tode kamen, gab es erneut einen Einsatz, der den Feuerwehrleuten vor Ort sehr zu schaffen machte: „Das war ein sehr trauriges Geschehen“, beschrieb Michael Hill von der Berufsfeuerwehr Remscheid den Einsatz in der Nacht. Zig Kleintiere wie Vögel und Papageien, Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse kamen durch Flammen und Rauch zu Tode. „Vielleicht 20 Kleintiere konnten wir noch retten“, sagte Hill. Wieviel es insgesamt in dem Markt gab, „das wusste auch der Inhaber nicht auf Anhieb zu sagen“, berichtete Hill.

Brand in Zoo-Markt: Feuerwehreinsatz dauert noch bis Montagmorgen

Gegen 20.15 Uhr war die Feuerwehr am Samstagabend zu dem Zoo-Markt im Remscheider Ortsteil Lennep alarmiert worden: „Als wir eintrafen, waren an dem Gebäude bereits Fenster durch die Hitze geplatzt und es schlugen Flammen aus dem Dach“, berichtete Hill auf Nachfrage am Sonntagmorgen. Erst nach etwas mehr als zwei Stunden hatten die Feuerwehr laut Hill die Flammen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Nacht, „weil das Gebäude sehr verschachtelt ist“. Zudem war das Gebäude so stark verraucht, dass die Feuerwehrleute in dem Gebäude „keine Sicht hatten“, hieß es bei der Feuerwehr.

Auch am Sonntagmorgen waren Feuerwehrleute noch vor Ort, um Glutnester ausfindig zu machen und zu löschen, sagte HIll. Der gesamte Einsatz werde noch bis Montagmorgen dauern. Denn die Feuerwehr ist froh, dass sie zumindest alle Aquarien des Zoo-Markts retten konnte, die in einem zweiten Gebäudeteil unterbracht sind. „Die Aquarien werden jetzt mit Notstrom durch die Feuerwehr versorgt“, sagte Hill.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die Feuerwehr freute sich zudem über „eine große Welle der Hilfsbereitschaft“ in der Bevölkerung. Die geretteten Kleintiere seien alle bei Privat-Haushalten untergekommen. Zuvor seien sie mit Sauerstoff versorgt und durch einen Tierarzt begutachtet worden. Auch Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramtes waren vor Ort, hieß es bei der Feuerwehr.

Der Zoo-Markt selbst beschreibt sich als größtes Zoofachgeschäft im Bergischen Land und hat nach eigenen Angaben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hunde und Katzen werden dort nicht gehandelt, wohl aber Reptilien, Nagetiere, Vögel und Zier- und Teichfische.

Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Der Brandort wurde durch die Polizei gesperrt. Zum Sachschaden gab es am Sonntagmorgen noch keine Einschätzungen. Das Gebäude dürfte nicht mehr zu retten sein, hieß es bei der Feuerwehr.