Krankmeldungen Rekord bei Krankmeldungen in Kitas, besonders viele in Essen

Düsseldorf. So viele Krankmeldungen beim Kita-Personal wie 2022 gab es noch nie – auch wegen Corona. In Essen war der Krankenstand besonders hoch.

Noch nie haben sich so viele Beschäftigte in Kindertagesstätten krankgemeldet wie 2022. Das zeigt eine Auswertung der AOK Rheinland/Hamburg unter versicherten Erziehern im Rheinland, Bergischen Land und im westlichen Ruhrgebiet. Demnach lag der Krankenstand in der Region Rhein-Ruhr 2022 bei 8,3 Prozent und rund 30 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der durchschnittliche Krankenstand war in Essen mit 11,65 Prozent am höchsten, im Kreis Kleve mit 5,91 Prozent am niedrigsten. Die Ruhrgebietsstädte Mülheim (6,14 Prozent) und Duisburg (7,01 Prozent) lagen beim Krankenstand noch unter dem Schnitt. Oberhausen schnitt beim Anteil der Fehltage an der Sollarbeitszeit mit 9,62 Prozent überdurchschnittlich ab.

Rekord bei Krankmeldungen: Das waren die häufigsten Diagnosen

In den Monaten Februar und November sind der Auswertung zufolge besonders viele Kita-Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen. „Verursachte zu Beginn des Jahres 2022 die Omikron-Welle viele Arbeitsunfähigkeitsfälle, waren in den Monaten November und Dezember vor allem die Grippe und Erkältungskrankheiten für Fehlzeiten verantwortlich“, so die AOK am Dienstag.

80 Prozent der Erzieher hätten 2022 mindestens einen Krankenschein eingereicht. Atemwegsinfektionen seien dabei die häufigste Ursache gewesen, nämlich bei 35 Prozent aller Krankmeldungen. Das seien doppelt so viele im Vergleich zum Vorjahr. Auch Corona-Infektionen, Magen-Darm-Erkrankungen und Rückenschmerzen hätten viele Fehltage verursacht.

BGF-Chef Schmidt: Viele Kita-Mitarbeiter arbeiten trotz Krankheit

Das Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) der AOK hat die Auswertung durchgeführt. BFG-Instituts-Geschäftsführer Andreas Schmidt sagt, wegen des Personalmangels arbeiteten viele Kita-Mitarbeiter an der Belastungsgrenze. „Melden sich dann noch Mitarbeitende krank, wird die Situation besonders kritisch“, so Schmidt. Viele Angestellte arbeiteten daher auch dann, wenn sie gesundheitlich angeschlagen seien.

