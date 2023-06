Regionalexpress rammt Zeitungsstapel - 17-Jähriger gefasst

Symbolbild. Ein Regionalexpress der Linie RE1 musste am Samstag bei Bönen notbremsen, weil ein betrunkener Jugendlicher etwas auf die Schienen gelegt hatte.

Bönen/Kamen. Die Polizei hat in Bönen einen Jugendlichen gefasst. Er hatte im Suff einen Zug zu einer Notbremsung genötigt. Das löste Verspätungen aus.

Ein betrunkener Jugendlicher hat am Samstagmorgen bei Kamen einen größeren Zeitungsstapel auf Bahngleise gelegt und so für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Ein Regionalexpress der RRX-Linie RE1 (Aachen - Hamm) löste eine Notbremsung aus und rammte den Stapel, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Nach dem Vorfall am Haltepunkt Nordbögge am frühen Samstagmorgen wurden in Bönen mehrere Jugendliche nahe der Schienen entdeckt. Ein 17-Jähriger, der unter Alkoholeinfluss stand, gab schließlich zu, das Zeitungspaket auf der Bahnstrecke platziert zu haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Eltern mussten ihren betrunkenen Sohn abholen

Der Ablauf des Bahnverkehrs wurde durch den Vorfall beeinträchtigt. Ob es auch Schäden an dem Zug gab, blieb zunächst offen.

Die Polizeibeamten hätten den alkoholisierten Jugendlichen belehrt, teilte die Polizei mit. Sein Fehlverhalten sei ihm „augenscheinlich nicht bewusst gewesen“, teilte die Bundespolizei mit. Er hätte dann aber „noch vor Ort sein Fehlverhalten eingesehen“, berichtete die Polizei.

Auch die Eltern des Jugendlichen wurden informiert. Sie holten Ihren Sohn dann am Haltepunkt ab, berichtete die Polizei.

(dpa/Red.)

