Regenbögen gegen Corona: Download-Vorlage und viele Bilder

Max (4) und Lara (5) malen einen Regenbogen an die Fensterscheibe. Andere Kinder sollen die Regenbogen sehen und sich so nicht so alleine fühlen, weil sie wissen, dass auch andere Kinder zuhause bleiben müssen. Wir bieten eine Vorlage zum Download.

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Nina Shirin Müller (11) bessert mit einem Schwämmchen und Plakatfarbe noch ein paar Kleinigkeiten an ihrem Regenbogen-Fenster in Herne-Mitte aus. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Die Schwestern Emilia (3), Michelle (16) und Amelie Wolf (12) (von links) malen Regenbögen in ihr Fenster in Bochum-Höntrop. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Die Geschwister Greta (10), Marielu (8) und Elmo Fuchs (6), (von links), sitzen vor einem der zwei großen auf dem Gehweg aufgemalten Regenbogen in Bochum-Eppendorf, die sie kürzlich mit Kreide gemalt haben. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Yvonne Lewanderski (links), sitzt mit ihrer Tochter Emily (7) vor dem gemeinsam gemalten Regenbogen und dem Satz "Wir bleiben zuhause" an der Fensterscheibe in ihrer Wohnung in Bochum-Stiepel. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Alexander (l.) und Julian aus Sprockhövel-Hiddinghausen halten einen ausgemalten Regenbogen von innen an die Gartentür. Damit haben sie es vielen Kindern gleichgemacht und einen Gruß an alle gerichtet, die aufgrund des Coronavirus nicht raus können. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Karam (11), Hajra (5), Jawad (9) und Nizar (9) haben auch ein Bild mit einem Regenbogen in ihr Fenster in Essen Rüttenscheid gehängt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Pepe (3) nimmt an der Aktion "Regenbogen gegen Coronavirus" in Oberhausen teil. Er hat mit seiner Mama einen großen Regenbogen in das Küchenfenster gemalt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Ein Regenbogenbild hängt am Mittwoch in einem Fenster eines Wohnhauses in Essen Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Mathi, 6 Jahre, aus Hattingen Blankenstein steht hinter der Haustür und grüßt alle Menschen, die vorbeigehen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Ein regenbogenbild hängt in einem Fenster eines Wohnhauses in Essen Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Kalle (5 Jahre) aus Essen am Fenster seines Kinderzimmers in Essen. Er hat einen Regenbogen an die Fensterscheibe gemalt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Auch in Dinslaken hängt ein Regenbogen-Bild im Fenster. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Lea Hanke (7) steht vor ihrem Gartentor in Herne-Mitte, an dem ein Regenbogenbild von ihr hängt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Dieses Bild hängt in Oberhausen Schmachtendorf. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Jasper, Philip und Lotte hängen gemalte Regenbogen in die Fenster ihres Kinderzimmers in Dortmund auf. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Regenbögen gegen Corona: Die schönsten Bilder der Region Carlotta aus Gevelsberg hält einen Blumentopf mit Osterglocken und einem ausgemalten Regenbogen hoch. Es ist ein Geschenk von einer befreundeten Familie, das einfach vor die Tür gestellt wurde. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Angefangen mit der Aktion haben Kinder in Italien und Spanien. Das Bild zum Ausmalen mit Regenbogen und Sonne soll allen in Zeiten der Corona-Krise Mut machen. Nun hat diese Aktion auch Deutschland erreicht. Auch hier malen Kinder schon fleißig Regenbögen auf Papier - teilweise sogar direkt auf die Fenster, um vorbeigehenden Kinder zu zeigen, dass auch woanders Kinder zu Hause bleiben müssen. Wir haben die besten Fotos der Region gesammelt und bieten ein Bild zum Download an.

>>>>Hier gibt es das Bild zum Download<<<<<