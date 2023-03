Ein Schwimmbad in Recklinghausen musste wegen eines Brandes geräumt werden.

Brand Recklinghausen: Feuer in Hallenbad - Schwimmgäste evakuiert

Recklinghausen. Eine in Brand geratene Maschine hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Schwimmbad in Recklinghausen gesorgt - 100 Personen evakuiert.

Wegen eines Feuers haben Rettungskräfte ein Schwimmbad in Recklinghausen evakuiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Samstagmittag eine Maschine im Obergeschoss des Gebäudes in Brand geraten. Etwa 100 Menschen mussten das Bad daraufhin verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Schwimm- und Übungsbetrieb im Hallenbad bereits eingestellt und das Gebäude weitestgehend geräumt. Zwei Betroffene wurden noch vor Ort medizinisch untersucht, blieben aber unverletzt. Ein vorsorglich bestellter Bus zur Unterbringung der Badegäste wurde letztlich nicht benötigt. Die Schadenhöhe war bislang nicht bekannt. (dpa)

