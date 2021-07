Rechte Polizeichats: Staatswaltschaft beantragt Strafbefehle

Düsseldorf. Nach einem Bericht ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sechs mutmaßliche Mitglieder rechter Polizeichats bei der Polizei Mülheim und Essen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat einem Bericht zufolge gegen sechs mutmaßliche Mitglieder rechtsextremer Polizeichats bei der nordrhein-westfälischen Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr Strafbefehle beantragt. Die Ermittlungen gegen fünf weitere Verdächtige seien eingestellt worden, berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Dienstag unter Berufung auf Justizkreise.

In einem Fall gehe es um den Diebstahl einer Waffe, in fünf weiteren Fällen um die Verbreitung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Rechte Polizeichats: Posts mit Hakenkreuzen und Hitler-Bildern

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Mitglieder zweier Chatgruppen, in denen unter anderem Posts mit Hakenkreuzen, Hitler-Bildern und Fotomontagen von Geflüchteten in Gaskammern geteilt wurden. Ein Beamter soll fast 2000 Euro bezahlen, weil er ein Bild eines Unfallopfers im Kindesalter verschickte.

Die Ermittlungen gegen die 14 Hauptverantwortlichen der entsprechenden Chatgruppen wegen des Verbreitens verfassungs- und fremdenfeindlichen Materials dauern bei den Ermittlungen ist laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ an. Die rechtliche Herausforderung sei, dass das Teilen solcher Inhalte nur dann strafrechtlich relevant sei, wenn sie einem größeren Kreis zugänglich gemacht würden. (dpa)

Rechte Polizeichats in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr