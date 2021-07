Auf dem Sprung: Elyessa-Efe (5) in der Turnhalle der Gelsenkirchener Kita Munscheidstraße. Die Heranführung an Sport gehört wie die an Kultur und Wissenschaft zu den Angeboten des ZUSi-Projekts. Wo die Talente eines jedes einzelnen Kindes liegen, soll entdeckt – und gefördert werden.