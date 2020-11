Randalierer schießt auf Polizisten: SEK verletzt ihn tödlich

Nach mehreren Schussabgaben in Meckenheim nahe Bonn hat die Polizei am Abend einen Tatverdächtigen überwältigt. Der Mann wurde beim Schusswechsel mit dem SEK tödlich verletzt.

Meckenheim. Ein Mann hat in Meckenheim auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert und einen Beamten verletzt. Er starb beim Schusswechsel mit dem SEK.

Zu einem tödlichen Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkräften ist es am Sonntagabend in Meckenheim bei Bonn gekommen: Gegen 21 Uhr meldeten Anwohner der Polizei einen Randalierer, der auf offener Straße eine Waffe gezogen und Schüsse abgefeuert habe, berichtet die Polizei am Montag.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, habe der Mann in ihre Richtung geschossen und dadurch einen 60-jährigen Beamten an der Hand verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Mann erliegt Verletzungen nach Schusswechsel mit SEK

Daraufhin seien Spezialkräfte alarmiert worden. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem der Mann tödliche Verletzungen erlitt. Nach Angaben der Polizei wurden keine weiteren Personen verletzt. Ein Seelsorger betreute Zeugen des Vorfalls.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Bonn haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des Mannes und sein Motiv sind noch unklar. (red)