Radfahrer und Kind verletzen sich bei Zusammenprall schwer

Recklinghausen. Bei einem Zusammenprall in Recklinghausen verletzen sich ein Rennradfahrer und ein 4-Jähriger schwer. Der Junge war mit seiner Mutter unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 42 Jahre alte Radfahrer am Dienstagabend auf dem Geh- und Radweg an dem Kind, das zusammen mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs gewesen sei, vorbeifahren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei stießen der Mann und der Junge aus nicht näher geklärten Gründen zusammen. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. (dpa)

