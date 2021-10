Privater Streit eskaliert: Polizist in Wuppertal verletzt

In Wuppertal geriet ein Polizist bei einem privaten Streit in eine körperliche Auseinandersetzung. (Symbolbild)

Wuppertal. Ein Wuppertaler Polizist ist mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation gebracht worden. Der Angriff hat sich im privaten Umfeld ereignet.

Bei einer privaten Treffen in Wuppertal ist ein Polizeibeamter (28) verletzt worden. Er stritt sich am Samstagmorgen nach einer Kneipentour im Haus eines Freundes (27) mit einem Mann (23). Dieser Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Wuppertaler Polizist muss nach mutmaßlichem Messerangriff auf die Intensivstation

Im Zuge dieser habe der 23-Jährige den Polizeibeamten mehrfach mit einem spitzen Gegenstand – vermutlich einem Messer – verletzt. Der Mann flüchtete umgehend, konnte jedoch kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Die Verletzungen des 28-Jährigen wurden zunächst durch Rettungskräfte vor Ort und später auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt. Laut der Staatsanwaltschaft Wuppertal sei er mittlerweile (Stand: Montagmittag) außer Lebensgefahr. Dennoch werde er wohl noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt aus Neutralitätsgründen die Polizei Hagen.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr