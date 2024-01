Potsdam-Treffen: CDU-Frau Baum tritt nicht freiwillig aus

Simone Baum war beim Treffen in Potsdam, wo die Vertreibung von Millionen Menschen diskutiert wurde. Warum sie die CDU nicht verlässt.

Simone Baum, die am Geheimtreffen in Potsdam teilgenommen hat, bei dem im November unter anderem über die Deportation von Millionen Menschen mit migrantischen Wurzeln gesprochen wurde, wird die CDU erst einmal nicht freiwillig verlassen. „Ich wähle selbst den Zeitpunkt meines Austritts“, sagte die Unternehmerin aus Engelskirchen im Bergischen Land am Freitag auf Nachfrage. Baum ist seit 2008 Mitglied der CDU und zugleich NRW-Vorsitzende der sogenannten „Werteunion“.

Entscheidung über Parteiausschlussverfahren

Am Abend will der CDU-Kreisverband Oberberg auf seiner Vorstandssitzung entscheiden, ob ein Parteiausschlussverfahren gegen Baum fortgesetzt wird. Der Vorsitzende, Carsten Brodesser, Mitglied des Bundestags, hatte es eingeleitet, unmittelbar nachdem er von der Teilnahme Baums an dem Treffen erfahren hatte. Das Recherchenetzwerk „Correctiv“ hatte das Treffen enthüllt. Baum hatte zwei Wochen Zeit, sich gegenüber dem Kreisvorstand zu dem Vorwurf zu äußern. Das hat sie mittlerweile getan, dabei aber auch klargestellt, dass sie an einen freiwilligen Rückzug nicht denke. Weitere Details aus ihrer Stellungnahme waren nicht zu erfahren.

Die „Werteunion“ ist kein Teil der CDU/CSU

Ein Sprecher der „Werteunion“ hatte vor zwei Wochen auf Nachfrage gesagt, dass Mitglieder des Vereins, wenn überhaupt, privat vor Ort gewesen sein könnten. Michaela Schneider, ebenfalls Mitglied der „Werteunion“ und in Potsdam gesichtet, hat offensichtlich kein CDU-Parteibuch, trat aber relativ schnell nach den Veröffentlichungen aus der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) aus. Die MIT ist, anders als die „Werteunion“, eine offizielle Gliederung der CDU/CSU.

Simone Baum wird ein Wechselwunsch zur „Werteunion“ unter Maassen nachgesagt

Entscheidet sich der Kreisverband Oberberg heute Abend dafür, das Parteiausschlussverfahren fortzusetzen, wird das gewählte Kreisparteigericht, in dem unter anderem mehreren Juristen sitzen, über das Verfahren entscheiden. Simone Baum, die bereits in einem Interview mit der NRZ vor einer Weile einräumte, mit ihren Positionen in der CDU nicht mehr durchzudringen, wird nachgesagt, dass sie die CDU verlassen würde - wenn die „Werteunion“ unter Führung von Hans-Georg Maassen offiziell zur Partei wird. Maassen hat seinen Austritt aus der CDU bereits bekanntgegeben.

