Polizei löst Hochzeit auf: Gäste wohl geimpft oder getestet

Coesfeld Die Polizei Coesfeld hat am Wochenende eine Hochzeitsfeier aufgelöst. Die Teilnehmer gaben an, entweder geimpft oder getestet worden zu sein.

Polizei löst Hochzeit auf: Gäste wohl geimpft und getestet

Wie die Behörde am Montag mitteilte, hatten sich am Samstag Zeugen gemeldet: Mehrere geschmückte Gartenstühle standen auf dem Grundstück, Stehtische auf dem Bürgersteig. „Ein weiterer Tisch mit Süßigkeiten und Getränken für Kinder war auf dem Gehweg aufgebaut.“ Keine spontane Gratulation, sondern ein geplantes Fest, so die Polizei.

Als sie die Gäste zur Rede stellte, gaben alle Personen an, „dass man sich im Vorfeld durchaus Gedanken zu der Feier gemacht habe“, teilte die Behörde mit. Die älteren Gäste seien bereits geimpft, hieß es vor Ort. Zudem hätten sich alle Gäste am Vortag einem „Bürgertest“ unterzogen. Verboten sind Feiern dennoch. Das jähe Ende: Ordnungswidrigkeits-Anzeigen gegen alle Anwesenden. (dpa)