Polizei kurios: Das sind die verrücktesten Einsätze von 2023

Ruhrgebiet Die Polizei in NRW hatte 2023 viele kuriose Einsätze: die falsche Schlange, den aufräumenden Einbrecher, den Dieb mit Laubbläser . . .

Beginnen wir in Herne. Dort verfolgt die Polizei in einer Oktobernacht einen Einbrecher, der in Richtung Stadtgarten verschwunden ist. Es ist schon nach Mitternacht, als ein Radfahrer mit einem Laubbläser die aufgeregte Szene passiert. So weit, so normal. Doch angesichts der Blaulicht-Szenerie tritt er nun auffällig schneller in die Pedale und radelt - mitten in den Stadtgarten. Da sind nun so viele Polizisten und Polizistinnen unterwegs, dass der Mann entnervt sagt: „Ich gebe auf.“ Natürlich war der Laubbläser gestohlen.

Der Randalierer, der den Keller aufräumen wollte

In der Dortmunder Nordstadt randaliert lauthals ein Mann - keine gute Idee, die Polizei ist schon unterwegs zu der Ruhestörung. Sie sucht den Randalierer und findet ihn nach einem Hinweis in einem Keller. Darauf angesprochen, erklärt der 36-Jährige, er habe den Auftrag, den Keller aufzuräumen. Der Inhaber des Kellers weiß aber davon nichts. Er hat den Mann auch nicht angewiesen, zu der Aufräum-Aktion durch das Kellerfenster zu klettern.

Schmuggler übergeben Zigaretten vor dem Eingang des Zolls

Zwei Männer reichen aus einem Flitzer heraus Zigarettenstangen in Plastiktüten an einen dritten. Zollfahnder sehen das und greifen zu. Einer der Verdächtigen flieht, lässt aber seine persönlichen Sachen im Fahrzeug zurück. Dafür sind die Beamten schon mal dankbar. Doch schon zuvor haben es die Männer dem Zoll denkbar leicht gemacht: Sie hatten für die Übergabe der Schmuggelzigaretten gegenüber dem Eingang der Dienststelle Köln des Zollfahndungsamtes Essen geparkt.

Und plötzlich ist das Schild wieder da

„Diebstahl nach zehn Jahren geklärt“ ist vielleicht nicht die allerglücklichste Zeile für ein Polizeifoto. Das Schild war aber tatsächlich so lange weg. Foto: Unbekannt

Die Polizei Oberhausen durchsucht eine Wohnung wegen des Verdachts auf ein Betäubungsmittel-Delikt (außerhalb der Polizei kann man auch ,Drogen‘ sagen). In der Küche der Verdächtigen hängt ein auffälliges Schild: „Polizeipräsidium Oberhausen, Bezirksdienst Ost.“ Es war vor zehn Jahren aus der Wache Ost gestohlen worden. Wie auch schon 2005, und auch damals hatte es sich bei einer Durchsuchung wieder eingefunden. Ob es jetzt gerade bei der Polizei ist oder schon wieder weg, haben wir nicht recherchiert.

Überraschung!

In Remscheid nimmt die Polizei einen Mann fest, dessen Auto zuvor aufgebrochen worden ist. Die Polizei hat die Täter auf frischer Tat erwischt und dann noch einen kurzen Blick in das geknackte Auto geworfen. Oh, da liegen ja Waffen und Drogen . . .

Warum man nie Lebensmittel im Auto kaufen sollte

Gänzlich unschuldig ist hingegen ein 46-jähriger Dortmunder. Er erlebt eine dieser Nordstadt-Geschichten: will in einem Auto Lebensmittel kaufen und gerät in Streit mit den Verkäufern. Sie schlagen ihn und fahren mit seinem Geld weg. Der Mann und ein Bekannter gehen zur Polizei und stellen eine Anzeige. Der Bekannte hatte sich während des geplatzten Lebensmittel-Kaufs aus dem Auto heraus in einem Kiosk aufgehalten. Was vermutlich von Anfang an die bessere Idee war.

Der Python auf dem Dach

Eine Schlange? Nein. Bauschaum quillt aus einer Dachkante. Das klärte sich erst, nachdem Polizei und Feuerwehr alarmiert waren. Foto: Polizei Rhein-Kreis Neuss / picture alliance/dpa/Polizei Rhein-Kreis Neuss

Alarm in Neuss! Eine Frau hat auf einer Dachschräge eine große Schlange gesehen, fotografiert und das Beweisfoto an die Polizei geschickt. Das Foto des Pythons ist sehr überzeugend, die Polizei zieht Experten und Expertinnen der Feuerwehr hinzu. Sie klettern auf einer Leiter in Richtung der Schlange, die auf dem Dach verharrt. In der näheren Betrachtung entpuppt sich der Python als Bauschaum, der aus dem Dach herausgequollen ist und eine ganz überzeugende Schlange abgibt.

Vielen Dank, mein Freund

Im Februar steht in Bochum ein junger Mann vor Gericht, der auf zwei Vorstadtstraßen mit Tempo 140 und Tempo 240 unterwegs gewesen ist - erlaubt sind dort jeweils 70. Keine Verkehrskontrolle hat ihn gestoppt, kein Blitzer fotografiert: Ein guter Kumpel auf dem Rücksitz hatte die rasende Fahrt gefilmt, inklusive des Tachos, und dann bei Instagram hochgeladen. Dort hat jemand den Fahrer erkannt und ist zur Polizei gegangen. Der junge Mann kommt mit einem längeren Fahrverbot davon, weil er aufrichtig bereut und einer geregelten Arbeit nachgeht. Automobilbranche.

Wenn Kindermund den Vater reinreißt

Dieser verdammte Kindermund! Polizisten nehmen im Herbst in Lüdenscheid einen Blechschaden an einer Ampel auf, beide beteiligten Fahrer hatten sie angerufen. Während sie den kleinen Unfall begutachten, melden sich die Kinder eines der Männer vom Rücksitz aus zu Wort: Ihr Vater habe einen gefälschten Ausweis und sei unterwegs zu einem Drogengeschäft. Was soll man da sagen? Sie hatten recht.

Verkehrsunfall, soso

Bei der Leitstelle der Feuerwehr Kleve geht ein automatischer Notruf von einem Mobiltelefon ein: Verkehrsunfall bei hohem Tempo. Beim Rückruf ist kurz jemand zu hören, der weint, dann bricht die Verbindung ab. Drei Züge Feuerwehr und die Polizei fahren raus zu dem Unfall mit Verdacht auf eine eingeklemmte Person. Allerdings findet sich kein Autowrack, sondern ein streitendes Pärchen. Jemand von ihnen hat das Telefon weggeworfen, das beim Aufprall auf den Boden einen Verkehrsunfall empfand und meldete. Kann man ja auch so sehen.

