Polizei findet Chemikalien für Drogenherstellung in Dorsten

Dorsten In einer Wohnung in Dorsten hat die Polizei verdächtige Substanzen gefunden. Damit sollten vermutlich Drogen hergestellt werden.

In einer Wohnung in Dorsten hat die Polizei am Samstag, 2. Dezember, Chemikalien und Substanzen gefunden, die mutmaßlich zur Herstellung von Drogen genutzt werden sollten. Beamte nahmen am Samstag den 24-jährigen Bewohner fest, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Sie entdeckten die Chemikalien, als sie wegen eines Streits und eines Körperverletzungsdeliktes im Einsatz waren.

Substanzen, Chemikalien und Utensilien zur Drogenherstellung sichergestellt

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des 24-Jährigen aus Dorsten, der in einem Mehrfamilienhaus lebt. „Es konnten verschiedene Substanzen, Chemikalien sowie Utensilien sichergestellt werden“, heißt es von der Polizei. „Nach ersten Erkenntnissen scheint es sich tatsächlich um Materialien zu handeln, mit denen Drogen hergestellt werden sollten.“ Die Durchsuchungsmaßnahmen dauerten bis in die Nacht zu Sonntag, die Ermittlungen dauern an.

Da zunächst unklar war, ob von den Chemikalien Gefahr ausgeht, wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Einem Sprecher der Polizei zufolge konnte allerdings Entwarnung gegeben werde. Vor Ort waren auch Spezialisten der Feuerwehr und des Landeskriminalamtes. (mit dpa)

