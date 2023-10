Peinliche Panne: Stadt stellt "geblitzte" Kennzeichen online

Die Stadt Köln hat versehentlich jahrelang Tausende Kennzeichen von geblitzten Fahrzeugen ohne Anonymisierung auf einem öffentlichen Onlineportal stehen lassen. Betroffen sind rund 45.000 Datensätze, wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch erklärte.

Demnach geht es um Kennzeichen von Fahrzeugen, die im Mai 2020 mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt wurden. „Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht reproduzierbar“, teilte sie mit. Der Fehler sei behoben. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ darüber berichtet.

Die Stadt stellt seit 2017 auf einem städtischen Portal „Offene Daten Köln“ der Öffentlichkeit Datensätze zu verschiedenen Themen zur Verfügung. Normalerweise werden diese anonymisiert. Kennzeichen von Fahrzeugen, die im Mai 2020 geblitzt wurden, standen laut der Stadt aber aus Versehen seit Juni 2020 online, bis der Fehler an diesem Montag bekannt wurde.

Die Seite sei nun nicht mehr öffentlich zugänglich. Der städtische Datenschutzbeauftragte sowie der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW seien informiert worden. (dpa)

