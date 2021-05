Paketdienst rammt Auto - Sechsjährige klärt Unfallflucht auf

Mettmann. Ein Kind hat in Mettmann geholfen, eine Fahrerflucht aufzuklären. Da bedankte sich neben der Polizei auch die betroffene Autobesitzerin.

Ein sechsjähriges Mädchen hat der Polizei im Kreis Mettmann geholfen, eine Fahrerflucht zu klären. Knapp zwei Monate nach dem Vorfall bekam das Kind jetzt von der Polizei unter anderem eine Urkunde.

Am 23. März war die kleine Chiara auf der Haydnstraße in Mettmann, als ein Paketdienst-Fahrzeug an einer Einfahrt stoppte. Nachdem der Fahrer ein Paket auslieferte, schrammte er beim Wegfahren an einem geparkten Mazda entlang. Obwohl der Fahrer das bemerkt haben dürfte, fuhr er davon, berichtete am Donnerstag die Polzei: Doch es gab die Unfallzeugin.

Polizei konnte Unfallfahrer ermitteln

Die sechsjährige Chiara hatte den Unfall bemerkt, gesehen, dass es einen Schaden gab, sie konnte das Paketdienstfahrzeug beschreiben und wusste, in welche Richtung sich der Wagen vom Unfallort entfernt hatte. "Das Mädchen informierte erst seine Mutter und die rief dann die Polizei an", teilt die Kreispolizei Mettmann mit.

Beamte des zuständigen Verkehrskommissariats nahmen die Ermittlungen auf und fanden schließlich den Unfallfahrer, berichtet die Polizei. Es handle sich um einen 35-Jährigen aus Wuppertal, gegen den ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde.

Weniger als jede 2. Unfallflucht wird aufgeklärt

Der Schaden am Mazda wird auf 3500 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Die schenkte Chiara einen Polizei-Teddy und übergab ihr eine Urkunde. Auch die Halterin des Mazda habe sich mit einem Geschenk bei dem Mädchen bedankt, berichtet die Polizei.

Die Aufklärungsquote bei Verkehrsunfällen mit anschließender Fahrerflucht lag im Kreis Mettmann nach Auskunft einer Sprecherin im Jahr 2020 bei 40,5 Prozent. Insgesamt waren in dem Jahr im Kreis Mettmann 3438 Fahrerfluchten zur Anzeige gebracht worden. (dae)

