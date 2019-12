Oer-Erkenschwick. In Oer-Erkenschwick hat es am eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Drei Menschen wurden am Abend noch vermisst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oer-Erkenschwick: Explosion in Wohnhaus - Menschen vermisst

Im Ruhrgebiet hat es am Dienstagnachmittag eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben - die Polizei sprach von vier Leichtverletzten, drei Menschen wurden am Abend noch vermisst.

Die Detonation in Oer-Erkenschwick war gegen 16.45 Uhr einem Polizeisprecher zufolge so stark, dass Einsatzkräfte das einsturzgefährdete Haus zunächst nicht betreten konnten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte Gas die Ursache der Explosion gewesen sein. Drei umliegende Häuser wurden geräumt.

Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr

Am Abend wusste die Polizei bei drei der acht im Haus gemeldeten Bewohner nichts über deren Verbleib. Die anderen wurden dem Sprecher zufolge von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht beziehungsweise konnten sie das Gebäude selbst verlassen - unter ihnen waren die vier Leichtverletzten.

Die Explosion passierte der Polizei zufolge in einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. „Wir wissen noch nicht, ob sich in der ursächlichen Wohnung jemand aufgehalten hat“, sagte der Polizeisprecher.

Statiker muss Zustand des Hauses prüfen

Polizei und Feuerwehr waren am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort. Bevor Einsatzkräfte in das Haus könnten, müsse ein Statiker prüfen, ob das Gebäude betretbar ist - das solle zügig am Abend geschehen, so der Sprecher. (dpa)

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite