NRW-Wetter: Temperaturen unter Null – es droht Eisglätte

Essen. Bei Minustemperaturen droht am Montagmorgen auf den Straßen Glätte. Im Sauerland rechnet der DWD am Abend mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee.

Der meteorologische Winteranfang (1. Dezember) steht vor der Tür und das zeigt sich nun auch auf dem Thermometer. Nachts sind die Temperaturen im Minusbereich, die Straßen können am Montagmorgen bis in den Vormittag hin stellenweise sehr glatt sein. Außerdem bleibt es den Vormittag über hier und da nebelig.

Wenn sich der Nebel dann aufgelöst hat, bleibt es teils wolkig, teils sonnig und erst einmal niederschlagsfrei. Ab dem späten Nachmittag bringt ein Tiefausläufer von Nordwesten dann zunächst Regen nach NRW.

Im Sauerland bis zu fünf Zentimeter Neuschnee

In den Höhenlagen kann es dann sogar winterlich werden. Laut Deutschem Wetterdienst kann es oberhalb von 600 Metern schneien. In den Hochlagen des Sauerlandes rechnet der DWD mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee.

Am Dienstag wird es dann wieder etwas milder, bis zu neun Grad zeigt das Thermometer dann im Flachland an, in Hochlagen rechnet der Wetterdiens mit maximal drei Grad. Es bleibt auch an den kommenden Tagen regnerisch und bei entsprechenden Temperaturen auch glatt auf den Straßen. (red)