NRW-Sozialverbände fordern 29-Euro-Ticket ab September

Wuppertal. Damit Geringverdiener mobil bleiben, fordern NRW-Sozialverbände ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket. Die Stadt Bielefeld könnte Vorbild sein.

Sozialverbände in Nordrhein-Westfalen dringen auf die Einführung eines 29-Euro-Tickets. Zumindest für Menschen mit geringem Einkommen müsse ein bezahlbares Folgeangebot für das bis August bestehende 9-Euro-Ticket her, forderte die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW am Mittwoch in Wuppertal. Für sie biete das Ticket die Möglichkeit, ohne Existenzängste mobil zu sein.

„Arme Menschen fürchten schon jetzt den September“, sagte Frank Johannes Hensel, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Armut und Sozialberichterstattung der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Die Lebenshaltungskosten würden weiter steigen und die Überlegung, welche Fahrt man sich überhaupt leisten kann, werde den Alltag von Menschen mit geringem Einkommen wieder beherrschen.

Bielefeld hat ein 29-Euro-Ticket für den ÖPNV eingeführt

Nach Schätzungen aus Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege NRW wird das 9-Euro-Ticket von über 90 Prozent der Menschen, die Leistungen des SGB II, SGB I, Rente oder Grundsicherung beziehen, genutzt.

Die Arbeitsgemeinschaft verwies auf die Stadt Bielefeld, in der es seit April ein 29-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr für Menschen gibt, die etwa Leistungen der Grundsicherung erhalten. Um ein solches bezahlbares Angebot flächendeckend in NRW einzuführen, bräuchten Verkehrsverbünde und Kommunen dringend Unterstützung, sagte Hensel.

In der Arbeitsgemeinschaft haben sich die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, der Paritätische, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonischen Werke und die Jüdischen Gemeinden mit ihren 16 Spitzenverbänden zusammengeschlossen. (epd)

