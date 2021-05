Neue Lockerungen: Niederlande öffnen Freizeitparks und Zoos

Wieder in den Burgers' Zoo in Arnheim? Das ist ab Mittwoch wieder möglich.

Den Haag. Die Niederlande lockern weiter: Ab Mittwoch dürfen unter anderem Freizeiteinrichtungen im Freien wieder öffnen - wie Zoos oder Freizeitparks.

Die Niederlande haben weitere Lockerungen ab dem kommenden Mittwoch angekündigt. In einer Mitteilung der niederländischen Regierung heißt es: "Der zweite Schritt des Öffnungsplans kommt definitiv." Das Kabinett habe beschlossen, nicht länger auf den "Pausekopf" zu drücken.

Das sei angesichts der sinkenden Neuinfektionen und sinkenden Aufnahmezahlen in den Krankenhäusern nicht mehr nötig. Ab kommendem Mittwoch dürfen unter anderem Fitnessstudios wieder öffnen sowie Freizeiteinrichtungen im Freien. Dazu zählen etwa Zoos, Freitzeitparks oder Freilichtmuseen. Auch die Außengastronomie darf länger öffnen, von 6 bis 20 Uhr.

Zuvor war noch unklar gewesen, ob die geplanten Lockerungen am Mittwoch aufgrund der Corona-Lage im Land in Kraft treten können. Wie es in der Mitteilung heißt, ist die Anzahl neuer Aufnahmen auf den Intensivstationen um mehr als 20 Prozent gesunken - ein von der Regierung festgelegter Grenzwert, um weitere Lockerungen umsetzen zu können. (red.)

