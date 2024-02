News aufs Handy: Die neue App der WAZ jetzt testen

Essen. Mit der neuen App der WAZ gibt es lokale Nachrichten direkt aufs Smartphone. Ein besonderer Vorteil: Stellen Sie sich Ihren Ort ein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

die WAZ bietet jetzt eine weitere Form, schnell und unkompliziert zu erfahren, was in Ihrem Ort, in der Region und in der Welt los ist. Die News-App erhalten Sie in den gängigen App-Stores. Ihr Name: WAZ-News, nicht zu verwechseln mit unserer E-Paper-App.

Hier geht es zum Download:

Mit waz.de hat die Westdeutsche Allgemeine Zeitung seit vielen Jahren ein Online-Nachrichtenportal, um aktuelle Inhalte schnell und bequem auf die Bildschirme der Nutzerinnen und Nutzer zu bringen. Dazu kommt nun die neue App als die ideale Ergänzung zu bereits bestehenden digitalen Angeboten.

Optimales Lese-Erlebnis mit der neuen WAZ News App: Kompakt, übersichtlich und personalisierbar

Die neue App der WAZ macht das Lesen „Ihrer“ Nachrichten und Geschichten noch einfacher, angenehmer und bequemer: Sie müssen sich nur einmal anmelden und bleiben danach eingeloggt. Die News-App ist darauf ausgerichtet, Nutzerinnen und Nutzern auf ihren jeweiligen Smartphones ein optimales Lese-Erlebnis zu geben – kompakt, übersichtlich und darüber hinaus vor allem eines: personalisierbar.

So sieht die neue Version der WAZ News App aus.

Unter der Rubrik „Meine Stadt“ können Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel ihren Ort auswählen, der sie ganz besonders interessiert, und finden die entsprechenden News dann dort auf einen Blick. Wer keine speziellen Vorlieben hat, der kann per Durchswipe-Funktion einfach durch die Inhalte stöbern und Neues entdecken. Zudem können Sie in der neuen App Push-Nachrichten aktivieren. Entscheiden Sie selbst, zu welchen Themen Sie alles Wichtige wissen wollen.

In einer Push-Inbox werden die Benachrichtigungen für den Fall gesammelt, dass Sie sie einmal nicht aktuell öffnen wollen. Auf diese Weise entgeht Ihnen keine wichtige Meldung, die unsere Redakteurinnen und Redakteure in den einzelnen Städten und der Region produzieren. Denn das ist unser Anspruch: Unsere Redaktionen arbeiten hart daran, Ihnen Tag für Tag spannende Inhalte zu liefern, die Sie wirklich interessieren - von brandaktuellen Nachrichten, über gut recherchierte Hintergrundgeschichten bis hin zu Meinungsbeiträgen. Auch Fotostrecken von Veranstaltungen, Liveticker und Videos liefern die Reporterteams.

Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Inhalte gefallen und Sie sie teilen wollen. Auch das ist mit der App einfach möglich: Mit der WAZ News App können Sie unsere Inhalte mit nur einem Klick an Freunde und Bekannte weiterleiten.

WAZ News App: Kunden der gedruckten Zeitung und Digitalabonennten können sie nutzen – so geht‘s

Wer bereits Kunde unserer gedruckten Zeitung ist, kann die App nutzen und auch alle Plus-Inhalte nach einmaliger, kostenloser Registrierung lesen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter waz.de/freischalten.

Das kann die App

Sie können sich Ihren Ort und den Sportbereich , der Sie besonders interessiert, einfach und dauerhaft einstellen

und den , der Sie besonders interessiert, einfach und dauerhaft einstellen Die wichtigsten brandneuen Artikel gibt es per Push-Benachrichtigung auf das Gerät

gibt es per Push-Benachrichtigung auf das Gerät Push-Benachrichtigung verpasst? Kein Problem - das Postfach zeigt die für Sie interessantesten News

Mit WAZ Plus haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte

Sie verpassen keine wichtigen Nachrichten

WAZ.de - Nachrichten auf vielen Kanälen - Sie haben die Wahl!

Unsere Redaktion informiert Sie online auf vielen Kanälen, damit Sie keine Nachrichten verpassen:

In unserer neu gestalteten „WAZ News“-App im Apple-Store oder im Google Play wie beschrieben

Über den Browser stationär oder mobil unter WAZ.de,

Über unsere Newsletter erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages oder der Woche per Mail direkt an Ihre Adresse (>> hier finden Sie die Auswahl des Angebotes),

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) gibt‘s uns auch noch.

Neu ist ein besonders beliebter Service: In unserem WhatsApp-Kanal fassen wir zweimal am Tag kompakt und unkompliziert die wichtigsten Nachrichten des Tages für Sie im Kanal des Messenger-Dienstes zusammen. Hier gibt‘s Details.

Sie haben Fragen zur App oder zu unserem Redaktionsangebot? Schreiben Sie mir per Email.

Herzliche Grüße aus der Redaktion,

Anne Krum

Chefredakteurin Digital der WAZ

