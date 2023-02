Flughafen Weeze: Ryanair fliegt im Sommer vier neue Ziele an

Weeze. Der irische Billigflieger Ryanair vergrößert sein Angebot ab dem Flughafen Weeze am Niederrhein. Vier Strecken kommen im Sommer dazu.

Der irische Billigflieger Ryanair festigt sein Engagement am Airport Weeze am Niederrhein. Die Iren stationieren eine weitere Maschine am Flughafen, es ist die fünfte, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Stationierung stelle eine weitere Investition von 100 Millionen Dollar am Standort dar.

Ryanair werde in diesem Sommer mehr als 240 wöchentliche Flüge von und nach Weeze anbieten, hieß es weiter. Das sei ein Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Sommer 2022.

Sevilla, Rhodos, Kopenhagen

Für den Sommerflugplan dieses Jahres hat Ryanair zudem vier neue Strecken im Angebot. Die Iren fliegen jetzt auch nach Kopenhagen und nach Sevilla, auf die Insel Rhodos und nach Castellòn in der Nähe von Valencia. Damit werde man 35 Strecken von Weeze aus bedienen.

Nach wie vor spricht Ryanair in Mitteilungen von „Düsseldorf Weeze“. Ryanair ist es erlaubt, den Flughafen Niederrhein weiter unter „Düsseldorf (Weeze)“ zu vermarkten, muss aber die Erläuterung „ca. 70 Kilometer von Düsseldorf“ als Fußnote hinzufügen.

