Neue Podcast-Folge: Norman Franz, ein Mörder auf der Flucht

Essen. Fünffach-Mörder, Ausbrecher, Ehemann - seit über zwei Jahrzehnten ist Norman Franz auf der Flucht. Seine Geschichte im neuen Verbrechen-Podcast.

Norman Franz – ein Mann, der die Justiz vor Rätsel stellt. Bis heute fehlt von dem so unscheinbar und freundlich wirkenden Mann jede Spur. Betrug, Raub und fünffacher Mord stehen in seiner Akte, unter anderem. Egal ob aus Rache oder Geldgier – um zu bekommen was er wollte, tötete er kaltblütig. Die Höhepunkte seiner kriminellen Karriere: Zwei Mal gelang es Franz, aus dem Gefängnis zu fliehen und die Justiz zum Narren zu halten. Die zweite Flucht 1998 sollte sein letztes Lebenszeichen gewesen sein. Noch heute steht Norman Franz auf der BKA-Liste der meistgesuchten Verbrecher Deutschlands.

Alle zwei Wochen gibt es montags eine neue Folge von unserem Verbrechen-Podcast „Der Gerichtsreporter“. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter bei den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die spannendsten Fälle rollt er im Podcast zusammen mit Moderatorin Brinja Bormann noch einmal neu auf.

