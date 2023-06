Attraktion auf Rhein in Wesel: Marineschiff kommt Donnerstag

Wesel. Vor Jahren eine Raumfähre, kürzlich ein U-Boot – nun fährt Fronleichnam ein Marineschiff auf dem Rhein vorbei an Wesel. Wann es wo zu sehen ist.

Wer sich für Schifffahrt oder auch die Bundeswehr interessiert, sollte sich am Donnerstag, 8. Juni, rechtzeitig einen guten Platz am Rheinufer oder auf der Niederrheinbrücke sichern: Denn wenige Wochen nach dem , dessen Weg ins Technikmuseum Sinsheim tausende Schaulustige an den Ufern des Flusses mitverfolgten, wird es an Fronleichnam den nächsten Hingucker auf der Wasserstraße geben.

Der wohl größte Unterschied zu dem Unterwasserboot und auch der ist diesmal – das Mehrzwecklandungsboot der Marine mit dem Namen „Lachs“ wird aus eigener Kraft den Rhein hinauffahren und nicht transportiert.

So wird das Kriegsschiff in Wesel begrüßt

Einer, der auf Donnerstag, 8. Juni, – zufällig ist das der Feiertag Fronleichnam – besonders hin fiebert, ist Klaus Penning. Der 76-Jährige ist Vorsitzende der und plant die Wiederbelebung einer Tradition, die ein Vierteljahrhundert auf Eis gelegen hat: „Wir wollen von der Weseler Rheinbrücke aus der Besatzung des Schiffes als kleinen Gruß eine Buddel Rum zukommen lassen“, so der ehemalige Polizist, der auf einem Binnenschiff aufgewachsen ist und sich schon sein Leben lang für die Schifffahrt begeistert. Aber wie soll das genau funktionieren?

Das Mehrzwecklandungsboot Lachs der deutschen Marine ist das Patenschiff der Stadt Gladbeck. Foto: Volker Maas / Marinekameradschaft

Je nach Wasserstand sei die Rheinbrücke zwischen neun und 14 Metern über den Schiffen, erläutert Klaus Penning und ergänzt: „Wir haben ein 30 Meter langes Seil – das wird reichen!“. Er weiß schon jetzt ziemlich genau, wo die Fahrrinne des Marine-Bootes ist. Deshalb wird er sich mit einigen der 32 Mitglieder von der Marinekameradschaft auf der westlichen Seite der Niederrheinbrücke positionieren.

Per Seil wird der Begrüßungschluck an Bord gelassen

Dieser „Flaschen-Gruß“ sei früher ein schöner Brauch der Marinekameradschaft gewesen, damit seinen Binnen-Minensuchboote auf diesen Weise „versorgt“ worden. Seit mindestens 25 Jahren habe diese Tradition jetzt aber geruht, da kommt also der „Lachs“ am 8. Juni gerade recht.

Die Mitglieder der Marinekameradschaft habe sich etwas besonderers ausgedracht, wenn das Marinecshiff Wesel passiert. Hier säubern die Mitglieder Heiko Schneiders, Vorsitzender Klaus Penning, sitzend, Hajo Strothkamp, Werner Terbeck, Carsten Mönkemeyer, Jörg Brand und Felix Stephan (v.l.) den Anker an der Rheinpromenade- Foto: Markus Joosten / FFS

Das von 1964 bis 1966 erbaute Kriegsschiff ist das letzte Mehrzwecklandungsboot der Deutschen Marine – nun geht es auf Abschiedstour. Es ist die einzige Marine-Einheit des Landes, die noch den Rhein befahren kann und nutzt nun diese Fähigkeit, um in den kommenden Wochen für die Deutsche Marine zu werben. Das Schiff ist das 40 Meter lang und wiegt über 400 Tonnen. Nun schickt die Marineihr letztes Landungsboot auf eine besondere Mission – diese führt zweimal vorbei an der Hansestadt. Denn auf dem Rückweg wird das Marineschiff nochmal am Montag, 19. Juni, rheinabwärts unter die Niederrheinbrücke durchfahren. In Emmerich kann es dann an der Rheinpromenade liegen am Dienstag, 20. Juni, beim „Open Ship“ von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Klaus Penning schon voller Vorfreude

Spielt das Wetter mit, könnte der „Lachs“ wieder zahlreiche Schaulustige an den Rhein locken. „Ich gehe davon aus, dass wieder hunderte Passanten die Vorbeifahrt in Wesel beobachten“, vermutet Klaus Penning. Er jedenfalls ist schon voller Vorfreude und mit Sicherheit rechtzeitig für den Flaschengruß auf der Rheinbrücke. Vermutlich am späten Vormittag – oder um die Mittagszeit – dürfte das Landungsboot nahe des Ufers an der Büdericher Seite stromaufwärts fahren.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerichtsreporter Stefan Wette berichtet aus den Gerichtssälen des Reviers: In Artikeln, im Podcast – und im Newsletter. » Hier anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr