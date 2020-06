Nach Starkregen und Gewittern beruhigt sich das Wetter

Essen. Kräftiger Regen mit Gewittern haben am Sonntag in NRW Einzug gehalten. Wetterdienste hatten gar vor örtlichen Unwettern mit starken Böen gewarnt.

Die Unwetterwarnungen für Teile NRWs am Sonntag haben sich bis zum Abend weitgehend nicht bewahrheitet: Örtlich gab es zum Teil Starkregen; Unwetter aber blieben weitestgehend aus. Auch in der Nacht zu Montag kann es örtlich noch kräftige Schauer geben, mitunter auch verbunden mit Gewittern. Mit Unwettern rechnet man beim Deutschen Wetterdienst (DWD)allerdings in der Nacht zu Montag nicht mehr, sagte eine Meteorologin am Abend auf Nachfrage.

Unwetterartige Niederschläge habe es am Sonntagnachmittag im Kreis Coesfeld und in Bereichen des Kreises Borken gegeben, sagte die Meteorologin des DWD in Essen auf Nachfrage. Dabei konzentrierten sich die Gewitter auf ein Wolkenband zwischen Teilen des Münsterlands, Ostwestfalens bis an das Sauerland heran, hieß es.

Unwetter in NRW: Warnung vor heftige Windböen und Starkregen

Zu den Regenmengen gab es beim DWD am Sonntagabend noch keine Angaben. Der DWD hatte zuvor für den Sonntag vor örtlich heftigem Starkregen gewarnt, bei dem über 25 Liter pro Quadratmeter fallen, dazu Hagel und Windböen von bis zu 90 Stundenkilometer. Örtlich seien sogar Regenmengen von bis zu 45 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, hieß es.

Die Unwetterzentrale gab am Sonntagnachmittag für den Bereich Vreden im Kreis Borken zeitweise "Warnstufe rot", in weiteren Bereichen des Kreises Borken und der Region zwischen Halle/Westfalen und Wünnenberg Ostwestfalen-Lippe wurde "Warnstufe orange" ausgerufen, was "mäßig starke Unwetter" bedeutet. Einzig im Rheinland um im Aachener Raum hieß es am Nachmittag "keine Warnung aktiv".

Wetter am Montag wird ruhiger

Am Montag werde das Wetter wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es Schauer geben. Die Temperaturen am Tag steigen nicht höher als bis 18 und 23 Grad, hieß es beim DWD. Auch in der Nacht zu Dienstag bleibe es oft stark bewölkt, heißt es beim DWD. Der Dienstag bringe voraussichtlich etwas Regen. Der Wind sei weiterhin schwach, hieß es.

In einigen Regionen Deutschlands hatte es bereits am Samstag und in der Nacht zu Sonntag teils heftige Unwetter gegeben. (red)