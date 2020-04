Nach dem Corona-Lockdown: Der ruhigste Schultag aller Zeiten

Dortmund. Hektisch haben die Schulen sich auf den ersten Unterrichtstag nach dem Lockdown vorbereitet. In Dortmund zumindest lief er gespenstisch ruhig ab.

Heute ist zwar Donnerstag, aber in der Milchbar am Eingang mampft heute keiner die hiesige Spezialität Nuggetbaguette. Das Phoenix-Gymnasium in Dortmund-Hörde hat wieder geöffnet, doch es wirkt von außen wie von innen so gespenstisch wie in den Wochen zuvor. Was daran liegt, dass nur 24 Abiturienten die ersten zwei Stunden besuchen, die deren Nachnamen mit A bis H beginnen. Immer sechs besuchen einen von vier Leistungskursen, die je eine Viertelstunde versetzt anfangen. Gegen 10 Uhr verlassen alle ohne Pause das Schulgebäude und die nächste Gruppe tritt ein. So geht es viermal. Der einzelne Schüler hat also zwei Stunden Unterricht, oder besser: die Gelegenheit letzte Fragen zu stellen. Der einzelne Lehrer muss viermal das Gleiche erzählen.

„Es ist so ruhig hier wie noch nie“, sagt Erdkunde-Lehrer Patrick S. Ja, es ist der wohl ruhigste Unterrichtstag aller Zeiten. Kein Rennen, kein Rufen, keine Pause – der Kontrast ist umso stärker, da der Gong die Assoziation in Gang setzt. Mitten im leeren Flur ein Tisch als Barriere mit einer Flasche Desinfektionsmittel und dem signalgelb-schwarz umrandeten Hinweis: Bitte geht achtsam damit um.

„Irgendwann muss man ja anfangen“, sagt Patrick S.. „Was es bringt, wird man sehen, wenn die Schüler ihre Abiklausuren geschrieben haben.“ Heute wäre eigentlich der Termin für selbige gewesen. Und wenn es nach Schulleiterin Annette Tillmanns gegangen wäre, hätten die Schüler sie auch geschrieben. Drei Unterrichtswochen fehlten nur noch, wovon eine als Mottowoche eher dem Leben-lernen gewidmet gewesen wäre. „Eigentlich waren sie durch“, sagt Tillmanns.

Das findet auch Nils (18), einer von fünfen, die diese Doppelstunde freiwillig besuchen. Nur ein Mitschüler ist nicht erschienen. „Wir haben zum Glück alles Wissen aus dem Unterricht und es gibt ja auch das Internet.“ Er glaubt auch, dass die Abschlussklausuren etwas einfacher ausfallen werden als üblich. „Uns wird wahrscheinlich geholfen, denn keiner will ein Loch bei den Ausbildungs- oder Studienplätzen.“ Nils sieht es positiv, dass die Abiklausuren ab dem 14. Mai nachgeholt werden. „Man hat die Chance, sich noch zu verbessern. Aber es kommt auf jeden Schüler individuell an, ob man das fair findet.“

Die Schulleiterin musste Tische putzen

Youssra (18) dagegen sieht das Risiko, in die Schule zu kommen, als groß an: „Sie ist ja ein Hauptansteckungsort. Ich glaube auch nicht, dass zwei Stunden pro Fach viel bringen werden.“ Dennoch will sie nicht die Chance verstreichen lassen, sich vorzubereiten. Morgen sind weitere vier Leistungskurse dran, ab Montag die Grundkurse. „Eure Tische sind von mir eigenhändig geputzt und desinfiziert worden“, sagt die Schulleiterin. „Darum müsst ihr Euch keine Sorgen machen.“

Schulleiterin Annette Tillmanns packte mit an beim großen Putztag zur Vorbereitung. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Türe bleibt auf, so dass keiner die Klinke anfassen muss. Vor dem Wechsel wird gut gelüftet. „Bitte wasch dir die Hände“, fordert Lehrer Patrick S. auch die fünfte Schülerin auf, die den Raum betritt. Sie trägt eine Maske, was Annette Tillmanns in den Fluren vorgegeben hat, „wenn es enger wird“. Im Klassenraum stehen die Tische so ungewohnt weit auseinander, dass alle ihre Masken abgelegt haben. Mit Maske unterrichten, das möchte sich Tillmanns lieber nicht vorstellen. Bräuchte man dann nicht auch für jede Stunde eine Papiermaske?

Dann geht es los mit einer Abiklausur von 2018: „Worum geht’s“, fragt Patrick S. - und passt sogleich die Spielregeln an die Kleingruppe an, als eine Schülerin aufzeigt: „Ihr könnt einfach reden.“ – „Um sanften Tourismus.“ – „Irgendwo ja. Aber zu welchem Zweck?“ – „Zur Raumentwicklung.“ – „Fast.“ Das eigentliche Thema sind Entwicklungsdefizite. Und vielleicht ist es doch ganz gut, diese kleine Übung einzuschieben, damit niemand im Abi die Frage verfehlt.