Die 64-jährige Frau sei am Dienstagvormittag noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, war für die Polizei zunächst unklar. Zuvor hatte der Bonner „General-Anzeiger“ berichtet.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.