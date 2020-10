Neulich ist es Maike Willuweit selbst passiert, und die ist nun wirklich vom fällenden Fach. Eine dicke Rot-Eiche, „die ist so schön gefallen“, da hat die Forstwirtschaftsmeisterin Willuweit dem fallenden Baum hinterhergeguckt – und rumms, schlug neben ihr ein Riesenast auf. Einer, den die Rot-Eiche im Fallen einem anderen Baum abgerissen hatte. Mein Freund, der Baum, ist rot? Vergiss es. Lerne: Immer nach oben gucken, nicht dem fallenden Baum nach. Runter kommen sie immer.

In einem Besprechungsraum des Forsthofs Haard in Haltern sitzen an diesem Vormittag elf Frauen und hören entschlossen zu. Maike Willuweit (33) und ihre Kollegin, die Forstwirtin Katharina Lechtenfeld (24), leiten einen zweitägigen Motorsägenkurs nur für Frauen. Druckseite und Zugseite, Fallkerbsohlen, Bruchstufen, Fällheber, Drehzapfen, solche Sachen, Puuuh! An diesem Morgen Frauensache.

Sie haben überwiegend motorsägende Männer

Maike Willuweit (rot) hilft, Motorsägen in Gang zu bringen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Aber die elf sind hoch motiviert, und ein großer Teil aus dem gleichen Grund: Sie haben überwiegend motorsägende Männer. Ja, und? Sandra Wilms bringt es nun auf den perfekten Satz: „Ich schleppe seit 20 Jahren.“ Der Mann schlägt Brennholz, die Frau schleppt: außerhalb unserer Wälder ein unterschätztes, wenn nicht gar völlig unbekanntes Phänomen. Eine andere sagt: „Ich möchte nicht mehr nur die Zuarbeiterin sein. Ich will nicht immer nur schleppen.“ Na, das wird ja eine Überraschung demnächst im Wald.

Übergang zur Praxis. Aus den Autos holen die Frauen ihre Schnittschutzhosen, Handschuhe, die Motorsägen ihrer Männer. Wie sich herausstellt, haben manche Männer freundlicherweise die Ketten neu gespannt oder gefeilt für ihre Frauen im Seminar. Wie sich aber auch zeigt, haben sie sie eher nicht sauber gemacht, also, die Sägen. Nötig hätten sie es ja. Allgemeines Kopfschütteln an der Werkbank: „Die sehen ja aus . . .“

Der Kurs speziell für Frauen ist „eingeschlagen wie eine Bombe“

Hier am Forsthof des Regionalverbandes Ruhr kann man sie mit Druckluft säubern. Aber überraschenderweise haben die meisten keine Druckluft zu Hause. Rätselraten. „Muss ich dann zur Tanke?“ Nein, sagt Katharina Lechtenfeld: Man kann den Schmodder aus der Motorsäge auch mit dem Staubsauger wegbekommen. Was für ein Bild.

Der Kurs speziell für Frauen ist „eingeschlagen wie eine Bombe“, sagt Maike Willuweit. Elf durften kommen, im November gibt es einen zweiten Termin – und eine Warteliste. Manchen ist egal, dass hier alle Frauen sind, Hauptsache, nicht mehr nur schleppen; ihnen geht es vor allem um den Sägeschein, ohne den man sich nicht selbst Brennholz im Wald holen darf, wie etwa hier in der Haard vom „Regionalverband Ruhr“.

„Motorsägen sind unglaublich gefährliche Geräte“

Oft fällt ein Baum in die Richtung, in die er sowieso neigt – aber sicher ist das nicht. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Andere sind gerade deshalb da, weil keine Männer dabei sind. „Ich denke, Männer sind bei Technik oft einen Schritt näher dran“, sagt eine: Und das würde sie verunsichern beim Lernen. Die Frau ihr gegenüber parodiert nun aus endlich gegebenem Anlass ganzkörperpantomimisch das Gehabe von Männern mit Motorsägen: angeberisch, breitbeinig, hoppla, jetzt säg ich. „Und Sicherheit ganz hinten.“ Aber das sind bestimmt alles nur Vorurteile, woher sollten sie es auch wissen?

Gashebelsperre, Kettenbremse, Fangbolzen. „Motorsägen sind unglaublich gefährliche Geräte“, sagt Lechtenfeld. Das Video haben sie am Morgen alle gesehen von dem Baum, dessen hohe Spannung sich unter der Wirkung der Säge entlädt. „Das kann Ihnen die Säge ins Gesicht schlagen oder gegen den Helm“, sagt Willuweit.

Als das alles sitzt, trifft man sich wieder im Hof und startet einen Probelauf. Manche Säge springt auf Anhieb an, andere nur mit Hilfestellung. Ein Forstarbeiter geht vorbei, sein Tipp: „Zündkerze mit Feuerzeug erhitzen.“ Aber alle reißen höchst entschlossen am Anwurfseil ihrer Säge. Die Motivation kennen wir ja bereits. Als auch die letzte läuft, sagt die Frau: „Jetzt hab’ ich sie endlich an, jetzt will ich sie auch nie wieder ausmachen.“

Forstwirtin Katharina Lechtenfeldauf dem Forsthof Haard Die 24 jährige arbeitet für den Regionalverband Ruhr Grün. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Wie man sich Rückweichen freischneidet, wie man Bäume entastet

Am Nachmittag fahren sie in den Wald. Endlich! An einem Abhang bei Flaesheim demonstrieren die beiden Fachfrauen, wie man einen Baum vorbereitet zur Fällung, wie man sich Rückweichen freischneidet, falls er im Fallen mal wieder die Richtung ändert; wie man es überhaupt hinbekommt, dass er dorthin fällt, wohin er auch soll. „Und immer gucken, dass da nicht Pilzsucher herumkrabbeln.“

Es geht zunächst um das Ent-Asten an liegendem Holz. Klappt ja allgemein schon ganz gut. Zwei Frauen haben sich jetzt zurückgezogen, finden alles zu gefährlich. Doch bei der fleißig sägenden Sandra Wilms sammelt sich etwas, das sieht aus wie Brennholz. Fällen kommt erst morgen dran. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sägen sie noch heute.