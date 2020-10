Magersüchtigen ein Medikament zu verabreichen, dass „satt“ signalisiert – klingt auf den ersten Blick mehr als seltsam. Hilft ihnen aber, wie Mediziner der Universität Essen/Duisburg bei einer Studie heraus fanden. „Die Ergebnisse haben unsere kühnsten Erwartungen übertroffen“, so Prof. Johannes Hebebrand. Publiziert wurden sie jüngst im hochkarätigen Fachmagazin „Translational Psychiatry“.

Hebebrand leitet die LVR-Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters in Essen. Seine Patientinnen hätten im Schnitt BMI-Werte von 13 bis 17. „Und drunter geht auch.“ Werte von 18,5 bis 25 gelten der WHO als Normalgewicht. Doch Magersüchtige leiden nicht nur an Untergewicht, sie entwickeln zudem spezifische Denkmuster und Verhaltensweisen, „verlieren an Spontaneität und Kreativität, werden depressiv, ziehen sich zurück, denken ständig an Essen, entwickeln zwanghafte Rituale“. Einige, schildert der Arzt, schnitten ihr Brot in winzigste Stücke, die sie über Stunden verzehrten. Andere betrieben exzessiv Sport. Ein magersüchtiger Junge, den Hebebrand gerade behandelt, brachte es auf 70.000 Schritte täglich, „das sind 40, 50 Kilometer!“

Patientin A lief: in jeder freien Minute, unter Tränen und Schmerzen

„Patientin A“ lief in jeder freien Minute; auch sie: Kilometer um Kilometer – trotz Schmerzen, unter Tränen. „Vom vielen Laufen taten mir die Muskeln weh. Ich wusste, dass das nicht gesund war. Aber ich konnte nicht still sitzen, nicht einen Moment lang“, erzählt sie im Gespräch mit Hebebrand, der es der Studie als Video anhängte. 29 Kilo wog die 26-Jährige im Dezember 2019 nach eigenen Angaben, bei einer Größe von 1,62 Meter. Inzwischen wird sie in einer Schweizer Klinik stationär behandelt, konnte dort als Teilnehmerin der Studie gewonnen werden.

Mit 24 hätten ihre Probleme begonnen, berichtet die junge Frau: „Ich war gestresst vom Job, hatte keine Zeit zu essen, schlief kaum“. Sie geriet in einen „Teufelskreis“, sagt Hebebrand. Am Ende: „fühlte ich mich gar nicht mehr lebendig, war nur noch müde und depressiv“, bestätigt Patientin A. Ja, gibt sie zu, sie habe an Suizid gedacht. „Den ganzen Tag zu laufen war kein Leben mehr.“

Das „Sättigungshormon“ Leptin wurde erst 1994 entdeckt

Prof. Dr. Johannes Hebebrand: „Die Ergebnisse der Leptin-Studie übertrafen unsere kühnsten Erwartungen.“ Nun müssen sie überprüft werden. Foto: Frank Peuß / UDE

Gegen Magersucht gibt es bislang keine Arznei, Betroffene werden psychotherapeutisch behandelt. Die Therapie dauert in der Regel Jahre, ist oft nur stationär erfolgreich. Die Mediziner aus Essen behandelten Patientin A und inzwischen drei weitere Magersüchtige mit Leptin (griechisch: leptos = dünn). Das 1994 entdeckte Hormon wird im Fettgewebe des Körpers produziert und führt zu vermindertem Hunger- bzw. verstärktem Sättigungsgefühl. Im Tierversuch hatte Hebebrand vor 25 Jahren festgestellt: Gibt man es Ratten, verloren die an Gewicht. Der Umkehrschluss: Bei Magersüchtigen müsse der Spiegel also sehr hoch sein, erwies sich indes als falsch: Weil Magersüchtige kaum Fett haben, produziert ihr Körper nur sehr wenig Leptin. Doch im Tierversuch zeigte sich auch: Fällt der Leptin-Spiegel im Blut ab, werden nicht nur zahlreiche körperliche Funktionen auf Sparflamme gesetzt; es kommt zugleich zu einer übermäßigen körperlichen Aktivität. „Eine durch Hunger ausgelöste Hyperaktivität müsste also durch die Gabe von Leptin gestoppt werden können“, so die Hypothese der Studie. Hebebrand hoffte, so auch den gedanklichen „Käfig“ aufschließen zu können, in dem sich Magersüchtige befänden.

Tatsächlich besserte sich bereits nach wenigen Tagen die Depression der Patientinnen, denen man Leptin verabreichte. Deutlich. Sie konnten sich besser konzentrieren, ihr Bewegungsdrang verringerte sich, sie entwickelten wieder Interesse an ihrer Umwelt und nahmen vermehrt sozialen Kontakt auf. Selbst krankheitstypische Denkweisen wurden abgeschwächt. Sie hätte das „Gefühl, Urlaub von der Essstörung zu haben“, befand eine Studienteilnehmerin. „Ich bin ein anderer Mensch als noch vor sieben Tagen“, erzählt Patientin A im Video: positiver, lebensfroher, aktiver. In der Klinik-Wäscherei, in der sie arbeite, sitze sie manchmal eine ganze Stunde lang. Schon am zweiten Tag nach der ersten Leptin-Infusion hatte sie einer Ärztin erklärt: „Irgendwas tut sich.“ Und wenig später: „Ich bin so glücklich!“

Essen? Nur mit Valium möglich

Der 26-Jährigen, der sie in der Klinik anfangs vor jeder Hauptmahlzeit Valium verabreichen mussten, damit sie die Angst davor verlor, überhaupt einen Bissen herunter brachte, fiel auch das Essen wieder leichter. Sie erwischte sich dabei, dass sie mittags vergaß, das Beruhigungsmittel zu nehmen. Und dann nahm Patientin A sogar von sich aus wieder Kontakt zu alten Freunden auf – etwas, was ihr jahrelang unmöglich gewesen war. Die Ärztin, die sie mit dem Handy am Ohr antraf, wollte ihren Augen kaum glauben.

Ein paar Kilo hat die junge Frau bereits zugelegt, seit sie stationär behandelt wird. 35, 36 Kilo wiege sie jetzt, erzählt sie Hebebrand. Da müsse noch mehr passieren, erklärt der ihr. Doch die meisten Magersüchtigen haben ein verqueres Selbstbild, halten sich trotz dramatischen Untergewichts noch immer für zu dick, haben panische Angst, zuzunehmen. Täglich weitere 1000 Kalorien mehr – würde sie das schaffen? Patientin A. antwortet nach leichtem Zögern. „Das wäre nicht leicht für mich und meinen Magen… Aber ich bin sehr motiviert, habe keine Angst mehr vor einer Zunahme. Ich will zurück zu meinem Leben.“

Ergebnisse müssen nun abgesichert werden

„Ein so starker Effekt, den jeder beobachten kann, sowas hab ich noch nie gesehen“, staunt Johannes Hebebrand, zumal die positive Wirkung der Leptin-Therapie nach deren Ende bei den Studienteilnehmern teilweise anhielt. Zu einer Gewichtsabnahme kam es im Übrigen während der Leptin-Therapie bei keinem der Probanden. Zu große Erwartungen jedoch mag der Psychiater nicht schüren: „Wir stehen ganz am Anfang der Forschung.“ Bevor die breite Anwendung des Medikaments erwogen wird, müssten die Ergebnisse abgesichert werden. Der kleine, erstaunlich erfolgreichen, soll daher nun eine große Placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie folgen.

Die Original-Veröffentlichung finden Sie unter https://www.nature.com/articles/s41398-020-00977-1

>>>>INFO: Anorexia nervosa und Metreleptin

Ein bis zwei Prozent aller Menschen leiden an Magersucht, an Anorexia nervosa. Frauen sind zehnmal so häufig betroffen wie Männer, die Krankheit beginnt meist in der Pubertät.

Die Ursache der Magersucht ist unklar. Prof. Hebebrands Hypothese: „Es gibt auch hier einen Zusammenhang zur hormonellen Regulation der Fettmasse im Körper, die mit der Pubertät vor allem bei Frauen zunimmt.“

Erkrankte befinden sich im „Hungerstoffwechsel“. Typische Folgen sind neben dem dramatischen Gewichtsverlust: das Ausblieben der Menstruation, Haarausfall und Flaumbehaarung, Absinken von Körpertemperatur, Puls und Blutdruck.

Laut Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung haben Betroffene ein mehr als fünffach erhöhtes Sterberisiko gegenüber gesunden Gleichaltrigen.

Das Medikament, das in der Studie als „Off-Label-Verschreibung“ verabreicht wurde, heißt Metreleptin. Es wird unter die Haut gespritzt, ist bislang zugelassen nur für die Behandlung von Lipodystrophie („200 Betroffene bundesweit“) und Prof. Hebebrand zufolge „eines der teuersten Medikamente der Welt“. Die Behandlung der Magersüchtigen kostete um die 1500 Euro pro Tag.

Enttäuscht wurde im Übrigen die Hoffnung, mit Leptin Adipositas therapieren zu können. Es funktionierte nicht. Erklärung der Mediziner: Übergewichtige sind Leptin-resistent. Sie haben trotz einer hohen Leptin-Konzentration im Blut ständig Hunger.