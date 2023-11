Gerald Asamoah hilft Kindern in seinem Heimatland Ghana

Die "Gerald-Asamoah-Stiftung" will zusammen mit der Bonner Organisation Kinderherzen und einem medizinischen Team vom Herzzentrum in Duisburg in einer Woche fast 30 Kindern das Leben retten.

Foto: Fabian Riediger / GERALD ASAMOAH STIFTUNG