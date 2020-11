Missbrauchs-Prozess: Marvin (16) soll am Samstag aussagen

Bochum. Zweieinhalb Jahre soll Marvin aus Duisburg in Recklinghausen versteckt und missbraucht worden sein. Am Samstag tritt er vor Gericht als Zeuge auf.

Seit Juni steht in Bochum der Mann vor Gericht, der den Duisburger Jungen Marvin zweieinhalb Jahre in seiner Wohnung in Recklinghausen versteckt und an die 500-mal missbraucht haben soll. An diesem Samstag soll das Opfer selbst aussagen – voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Angeklagte aber wird wohl im Saal sitzen, wenn der inzwischen 16-Jährige von seinem Martyrium erzählt. Seine Rechtsanwältin Marie Lingnau hatte versucht, das zu verhindern, dem Zeugen eine Begegnung mit dem 45-Jährigen zu ersparen. Das Oberlandesgericht entschied anders, der Angeklagte braucht den Raum nicht zu verlassen. Möglich ist aber, dass Marvin aus einem anderen Saal per Video zugeschaltet wird.

Das gab es in Jahrzehnten nicht: Gericht tagt an einem Samstag

Will und soll dabeisein, wenn Marvin aussagt: Die forensische Rechtspsychologin Prof. Dr. Sabine Nowara. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Einen freien Raum dafür zu finden, dürfte an diesem Prozesstag kein Problem sein: Die 8. Strafkammer tagt an einem Samstag, weil die Gutachterin keinen anderen Termin mehr frei hatte. Im Landgericht Bochum kann sich niemand erinnern, dass es das in den vergangenen 25 Jahren schon einmal gegeben hätte. Ursprünglich hatte die Kammer lediglich zehn Verhandlungstage bis zum 25. Juni angesetzt. Die Aussage des Jugendlichen war eigentlich schon für den vergangenen Samstag geplant. Der Termin musste verschoben werden, da die gesamte Kammer in Quarantäne musste: Ein Schöffe war an Covid-19 erkrankt.

Zudem wurde der Prozess durch weitere Anträge verzögert. Zuletzt beantragte die Verteidigung, wegen der Corona-Gefahr die tägliche Verhandlungsdauer auf eine Stunde zu begrenzen. Im neuen Gerichtsgebäude kann man die Fenster nicht öffnen, dafür gibt es aber eine Lüftungsanlage, die die Luft abführt, statt sie umzuwälzen. Der Antrag wurde abgelehnt, es folgte ein Befangenheitsantrag gegen die Richter.

Marvins Mutter sitzt im Gerichtssaal

Ob und in welcher Form Marvin am heutigen Samstag tatsächlich seine Aussage machen oder zumindest beginnen kann, ist offen. Sicher ist, dass seine Anwältin beantragen wird, die Öffentlichkeit auszuschließen. Marvin tritt im Prozess als Nebenkläger auf , wird dort durch seine Mutter vertreten . Die Duisburgerin hatte im Zeugenstand erklärt, dass ihr Sohn, der nach einem Aufenthalt in einer Jugendhilfeeinrichtung nun wieder bei der Familie lebt, sich kaum auf die Straße traue.

Die Polizei hatte im Dezember 2019 in der Mietwohnung in Recklinghausen kinderpornografisches Material gesucht; der Mieter war einschlägig vorbestraft. Eine Beamtin fand Marvin im Schrank , wo er sich versteckt hatte. Als Zeugin sagte die Polizistin aus, dass der Junge körperlich und emotional verwahrlost gewirkt habe. Er habe gesagt, dass er in den zweieinhalb Jahren in der Wohnung des Mannes nur dreimal kurz an der frischen Luft gewesen sei. Der Halbwaise war im Alter von 13 Jahren aus einer Jugendeinrichtung verschwunden.