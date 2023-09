Minimalismus als Trend, Bio-Siegel und ein Zweirad-Klassiker

Essen. Ist Verzicht wirklich sinnvoll? Was bringen Bio-Siegel wirklich? Wie fährt es sich per Klapprad? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

„Alles muss raus. Wirklich?“ Beim Minimalismus geht es nicht nur darum, Keller oder Kleiderschrank zu entrümpeln. Für viele ist der Verzicht zur Lebensphilosophie geworden. Lesen Sie in unserer Titelgeschichte, was Minimalismus-Fans und -Gegner dazu sagen.

Gutes Bio, schlechtes Bio: Verbraucher haben Appetit auf Öko-Lebensmittel – aber nicht zu jedem Preis. Wie Verbraucher auf Tierwohl und Qualität achten können, hat Jürgen Polzin auf der Nachhaltigkeitsseite zusammengefasst.

Was macht „Schwester Christa“? Durch die „Schwarzwaldklinik“ wurde Gaby Dohm berühmt. Auch mit 80 ist sie noch regelmäßig im TV zu sehen.

Punkrock mit Streichern:New Model Army wollten nie mit einem Orchester zusammenspielen – und haben es jetzt doch getan. Ihr Album „Sinfonia“ ist überwältigend, wie Georg Howahl findet.

„Die sollen sehen, wie cool wir sind.“ Aktivistin, Journalistin, Bloggerin: Natalie Dedreux hat das Down-Syndrom, einschränken lässt sie sich davon nicht, wie Gudrun Heyder bei einem Besuch feststellte.

Corona, Grippe, HPV: Neues Medikament soll Viren „einfangen“. Ein Münchner Unternehmen arbeitet an neuartiger Arznei – es winkt ein Multimilliarden-Markt, wie Björn Hartmann recherchiert hat.

Neue Rolle: Der Schauspieler Mario Simon war früher im ARD-Polizeiruf zu sehen. Jetzt ist er im Fernsehen in „Wolfsjagd“ zu sehen. Wir haben mit ihm über die neue Rolle gesprochen.

Portugals wahrer Schatz: Im Alentejo gibt es pittoreske Städtchen, große Historie und betörende Landschaften zu entdecken. Dazu eine wildromantische Atlantikküste, wie Sie in der Reportage auf der Reiseseite lesen.

Unterwegs mit dem Klapprad-Klassiker: Auf dem Brompton C Line Explore gleitet man ruhig dahin. Seine Stärken spielt das Rad aber in Kombination so richtig aus. Wir haben das Gefährt auf Herz und Nieren geprüft.

In der Abstellkammer der Geschichte: Karteikarten, Plakate und ein Doppelbett: Ein Depot mit geheimer Adresse gibt Einblicke in die Vergangenheit der Bundesrepublik. Lesen Sie „Geschichte & Geschichten“.

Was ist Spondylolisthesis? Wenn ein Gleitwirbel einem das Leben schwer macht. Die häufigsten Symptome sind Schmerzen im Rückenbereich, die ins Gesäß und die Oberschenkel ausstrahlen. Lesen Sie alles dazu auf der Gesundheitsseite.

Dazu aktuelle Berichte und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich aus dem Sport. In der Fußball-Bundesliga muss Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg ran. Der VfL Bochum tritt die schwere Reise zu Bayern München an. Und in der 2. Liga muss das Team von Schalke 04 auf St. Pauli zeigen, ob man den Schwung vom Sieg gegen Magdeburg mitnehmen kann.

Diese und viele andere spannende Artikel lesen Sie in der Digitalen Sonntagszeitung.

