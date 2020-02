Menschenschleuser-Razzia: Iraner reisten über Düsseldorf ein

Düsseldorf/Berlin. Mit einer Razzia ist die Polizei gegen Menschenschleuser vorgegangen. Sie sollen Iraner über den Düsseldorfer Flughafen eingeschleust haben.

Fast 200 Bundespolizisten sind in Nordrhein-Westfalen und Berlin zu einer Razzia gegen mutmaßliche Menschenschleuser ausgerückt. Im Visier hatten die Beamten am Mittwoch eine iranische Bande.

Das Verfahren richte sich gegen sieben Beschuldigte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zwei der drei Hauptbeschuldigten seien derzeit im Iran. Die Verdächtigen sollen von Mai 2015 bis September 2019 Iraner nach Deutschland und in andere Schengen-Staaten geschleust haben. Ihre Zahl liege im „unteren zweistelligen Bereich“, hieß es.

In deutscher Botschaft in Teheran mit falschen Angaben Visa erschlichen

Dazu hätten sie sich bei der deutschen Botschaft in Teheran mit falschen Angaben Visa erschlichen. Die Einreisen seien überwiegend über den Flughafen Düsseldorf erfolgt. Aber auch über die italienische Botschaft in Teheran sollen sie an Visa gelangt sein und Menschen per Flugzeug nach Italien geschleust und dann weiter nach Deutschland gebracht haben.

In Deutschland hätten die Geschleusten dann Asylanträge gestellt. Ein Haftbefehl sei vollstreckt worden. Neun durchsuchte Objekte befanden sich in Düsseldorf und Marl sowie eins in Berlin. Dabei sei eine sechsstellige Summe Bargeld gesichert worden. Zudem wurden Smartphones, Computer, Speichermedien sowie Personal- und sonstige Dokumente sichergestellt. (dpa)