Klimaflüchtlinge in Bangladesch: „Wer Zuhaus bleibt, stirbt“

Khulna. Von den Küsten Bangladeschs flüchten Menschen vor dem Klimawandel in die großen Städte. Die Kindernothilfe aus Duisburg versucht zu helfen.

Was aus Saiful einmal wird, aus Mim oder Rima, aus Ghettokindern wie diesen, niemand weiß es. Fragt man sie, werden sie ,Arzt’ sagen oder ,Lehrerin’ oder ,Polizistin’, aber die wahre Welt der drei Sieben- bis Zwölfjährigen sieht nicht so aus, als würden Kinderträume in ihr wahr. Sie sieht nach Slum aus, Elendsviertel.

Familie Kandar. Großeltern, Eltern, sechs Kinder und Enkel, weitere auf eine unklare Weise Verwandte, Schlafende und Gastfreundliche, Schweigende und Guckende, alles nebeneinander und zugleich, sie bewohnen zusammen zwei Räume ohne Fenster und ohne Toilette - die ist draußen, die teilen sie mit hundert Nachbarn. Der Sohn verdient auf dem nahen Fischmarkt, der Vater repariert an Fahrrädern und Rikschas. Schon vor Jahren sind sie nach Khulna gekommen, nachdem ein Sturm ihr Haus an der Küste zerstört hatte. Frühe Klimaflüchtlinge. Inzwischen kommen mehr und mehr, denen es ergangen ist wie ihnen.

Bangladesch erwartet 13 Millionen Klimaflüchtlinge für 2050

Im Ghetto „New Market“ lebt diese Frau und ihre Familie vom Essensverkauf. Foto: Lars Heidrich / Kindernothilfe

In der Millionenstadt Khulna wachsen die Ghettos, wie in anderen Großstädten von Bangladesch auch. So wie dieses, „New Market“ heißt es, 2000 Familien leben hier, geschätzte 10.000 Menschen. Windschiefes Wellblech an giftig schillernden Teichen, die Katzen auffällig mager, Müll, Hütten, enge Gänge, Gedränge, Feuchtigkeit. Diese Hitze. 43 Grad.

Alles besser als an der Küste. Sonst wären sie ja nicht hier.

Das bitter arme Bangladesch, ein kleines demokratisches Land östlich von Indien, war schon immer reich an Naturkatastrophen. Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürreperioden, Hitzewellen. Doch während der Klimawandel in Europa noch immer mehr ein Gefühl ist und eine fundierte Prognose, ist er hier schon an Land gegangen, kann man ihn sehen und fühlen. Wenn am 20. Juni die Welt den Weltflüchtlingstag begeht, dann steht diese Zahl im Raum: 13 Millionen Klimaflüchtlinge bis zum Jahr 2050. Allein in Bangladesch, versteht sich.

„Kinderarbeit wird auch wieder ein Thema hier“

„Die Menschen verlassen die Küstenregion und ziehen in die Städte. Sie suchen Arbeit. Kinderarbeit wird auch wieder ein Thema hier“, sagt Shubhomoy Haque, der Landeskoordinator der deutschen „Kindernothilfe (KNH)“. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Duisburg unterstützt und finanziert lokale Organisationen mit, die sich gegen den Klimawandel einsetzen, seine Folgen mindern, die Kindern, Frauen und einfachen Familien eine Stimme geben wollen.

Klimawandel steckt dahinter, dass Zyklone tendenziell häufiger und stärker werden. „Sadr“ 2007. „Aila“ 2009. „Amphan“ 2020. Und das waren nur die Schlimmsten. „Mocha“ im Mai 2023: Im letzten Moment dreht er bei, geht mehr auf das Nachbarland Myanmar los. Haque sagt: „Wer zuhause bleibt, stirbt.“

Viele neue öffentliche Bunker am Golf von Bengalen bewirken, dass die Menschen dort Schutz suchen können, dass Wirbelstürme nicht mehr so viele Männer und Frauen töten wie früher. Sechsstellige Opferzahlen sind vorbei. Aber die Stürme versenken ihre Fischerboote, ihre Arbeit, ihr Einkommen; sie zerstören ihre Häuser. Manche Familie hat Zerstörung und Wiederaufbau vier Mal erlebt, bis sie von der direkten Küste weg zog.

Dann doch lieber in die Stadt.

„Das Eindringen von Salzwasser ist eines der größten Probleme“

Bangladesch erwartet für das eigene Land 13 Millionen Klimaflüchtlinge bis ins Jahr 2050. Foto: Lars Heidrich / Kindernothilfe

Klimawandel steckt auch dahinter, dass der Meeresspiegel steigt. Das sieht man so nicht, aber man kann es inzwischen messen und könnte es indirekt auch schmecken: Denn in vielen Orten ist das Grundwasser inzwischen salzig. Die Landwirtschaft wird stark eingeschränkt, die Menschen können es nicht mehr trinken. Ja, sie bevorraten sich in der Regenzeit, fangen Wasser auf mit allem, was leer ist. Aber die Trockenzeit von November bis Mai ist auch lang.

Deshalb ist „das Eindringen von Salzwasser eines der größten Probleme von Bangladesch“ sagt ein Mädchen auf der „2. Küstenkinderkonferenz zum Klimawandel“ in Khulna. Geplant und umgesetzt von einer Organisation, die mit der Kindernothilfe zusammenarbeitet: JJS. Denn „Mädchen und Jungen treffen die durch den Klimawandel verursachten Naturkatastrophen am härtesten“, heißt es bei ihr: „Zudem ist etwa die Hälfte der Bevölkerung unter 18 Jahre alt.“

Weite Wege zu Teichen, wo das Wasser noch trinkbar ist

„Trinkwasser ist ein großes Problem“, sagen auch die beiden jungen Frauen, die gerade das Dorf Keyabunia im Süden des Landes verlassen. Sie mögen 17 oder 18 Jahre alt sein und tragen mehrere leere Krüge mit sich. Sie werden zu einem Teich im Landesinnern gehen, die Krüge dort füllen und wieder nach Hause tragen. Die Strecke ist etwa zwei Kilometer lang. Sie gehen sie sieben Mal am Tag.

Frauen wie diese sieht man in den Orten in Küstennähe überall. In strahlend roten, gelben oder orangefarbenen Saris, verschleiert oder auch nicht, mit Kopftuch oder ohne, tragen sie das kostbare Wasser zu ihren Familien. Später am Tag zieht ein anderthalbstündiger Sturm auf, so schwarz, so nass und blitzdurchtost, wie man es in Europa nicht erleben kann. Hunderte Menschen flüchten sich in eine breite Unterführung, die, Gott sei Dank, nicht tiefergelegt ist. Den ausgesprochen beeindruckten Ausländern sagt ein Mann danach, das seien doch nur „a few drops“ gewesen - „ein paar Tropfen“.

