Massenprügelei: Razzia in Castrop-Rauxel – Waffen gefunden

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag in Castrop-Rauxel mehrere Objekte durchsucht. Das bestätigte die Polizei Recklinghausen auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die Polizei stellte Messer, PTB-Waffen, Datenträger, Mobiltelefone und Bekleidung sicher. Die Durchsuchungen seien aber störungsfrei verlaufen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Von 6 bis 12 Uhr am Donnerstag (27. Juli) seien drei Wohnungen und ein kleinerer Betrieb durchsucht worden, so die Polizei.

Massenschlägerei zwischen Großfamilien ist Grund für die Razzia

Die Razzia ist Teil des Ermittlungsverfahrens nach einer Massenschlägerei zwischen zwei Großfamilien in Castrop-Rauxel am 15. Juni. Dort hatten sich 500 Personen geprügelt und waren mit Dachlatten, Baseballschlägern und Messern aufeinander losgegangen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, ein Mann sogar lebensgefährlich. Hier wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Nur einen Tag nach der Auseinandersetzung in Castrop-Rauxel war es auch in Essen zu einer Massenschlägerei gekommen.

„Die Durchsuchungsaktion zeigt, dass wir sehr personalintensiv und konsequent die Hintergründe und Tatbeteiligungen der gewalttätigen Auseinandersetzung Mitte Juni aufhellen“, wird Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen in einer Mitteilung zitiert.

Ermittlungen dauern an

Bei den Durchsuchungen in Castrop-Rauxel kamen auch Spezialkräfte der Polizei, die Einsatzhundertschaft und Diensthunde zum Einsatz. Für die Ermittlungen nach der Massenschlägerei sei eine Mordkommission eingerichtet, so die Polizei. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauern an. (red.)

