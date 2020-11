Masken-Kontrolle in Dortmund: Frau greift zum Küchenmesser

Bei einer Kontrolle der Maskenpflicht in Dortmund hat eine Frau einen Mitarbeiter des Ordnungsamts mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, wie die Stadt erst jetzt mitteilte. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Seit Oktober gilt in Dortmund auch in bestimmten Innenstadt-Bereichen eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Unter anderem in den Fußgängerzonen wird diese durch Polizei und Ordnungsdienste kontrolliert. Im Rahmen dieses gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes sei am vergangenen Samstag gegen halb fünf auf der Westenhellweg eine Frau angesprochen worden, die keine Maske trug.

Offenbar geistig verwirrte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht

Die 19-Jährige habe sich sofort „äußerst uneinsichtig und aggressiv“ gezeigt, meldet die Stadt Dortmund am Dienstag. Nach kurzer Auseinandersetzung zog sie ein Küchenmesser und griff den Ordnungsdienst-Mitarbeiter an.

Der wehrte sich, wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Frau wurde entwaffnet. Bei ihrer Festnahme, so ein Stadtsprecher, habe sie aber weiter „unverändert aggressiv“ reagiert, habe erheblichen Widerstand geleistet und sich mit Tritten gewehrt. Weil sie geistig verwirrt wirkte, wurde die 19-Jährige zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.