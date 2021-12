Marl: Maskenverweigerer schlagen auf Sicherheitsmann ein

Marl. Vier Maskenverweigerer haben in einem Marler Einkaufszentrum einen Sicherheitsmann verletzt. Er wies auf die Maskenpflicht hin, da traten sie zu.

Vier Maskenverweigerer haben am späten Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in Marl einen Sicherheitsmann angegriffen, weil der sie auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte.

Die vier Männer ohne Mund-und-Nase-Schutz hätten nach mehrfacher Aufforderung, die Maske anzulegen, plötzlich auf den 60-jährigen Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen und ihn auch getreten, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Gruppe flüchtete nach der Attacke

Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften behandelt. Die Männer entkamen unerkannt. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Adolf-Grimme-Straße, teilte die Polizei mit.

Bei der Gruppe war laut Polizei auch eine Frau, die sich aber an der Attacke offenbar nicht beteiligte. Zwei Männer der insgesamt fünfköpfigen Gruppe werden auf 60 Jahre Alter geschätzt, die beiden anderen Männer auf 20 bis 25 Jahre, teilt die Polizei mit. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei ermittelt und hofft auch auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kreispolizei Recklinghausen, Telefon: 0800/23 61-111.

