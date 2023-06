Mann wählt Notruf und greift Retter an – Polizei schießt

Nettetal. Die Polizei hat in Nettetal-Lobberich auf einen Mann geschossen. Er habe die Einsatzkräfte angegriffen, heißt es. Die Ermittlungen laufen.

In Nettetal-Lobberich hat die Polizei am Freitagabend auf einen Mann geschossen. Der 21-Jährige habe die Beamten bedroht, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Er wurde von einer Kugel am Beim getroffen und kam ins Krankenhaus.

Mann aus Nettetal wählte selbst den Notruf

Gegen 20.50 Uhr hatte sich der Mann selbst bei der Feuerwehr-Leitstelle gemeldet und damit gedroht, sich etwas anzutun. Als der Rettungswagen beim Einsatzort eintraf (es war eine alte Tankstelle in Wevelinghoven), habe der Anrufer die Einsatzkräfte unvermittelt mit einem Messer angegriffen, heißt es weiter.

Das Rettungsteam zog sich zurück und rief die Polizei. Aber der Mann attackierte auch sie: Um den Messerangriff abzuwehren, „musste die Schusswaffe eingesetzt werden“, schreibt die Behörde. Der Angreifer aus Nettetal wurde ins Bein getroffen. Die Ermittlungen, auch zum Motiv des 21-Jährigen, dauern an.

Auch Polizeischuss nach Bedrohung in Mülheim

Ein ähnlicher Fall passierte ebenfalls am Freitagabend in Mülheim. Ein Mann bedrohte die Polizei mit einem Messer und einer abgeschlagenen Glasflasche. Die Beamten schossen – der Mann kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.

