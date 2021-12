In Wermelskirchen soll ein Mann seine Frau ertränkt haben. (Symbolbild)

Tötungsdelikt Mann soll seine Ehefrau in Badewanne ertränkt haben

Wermelskirchen. In Wermelskirchen soll ein Mann kurz nach Weihnachten seine Ehefrau ertränkt haben – in der Badewanne der gemeinsamen Doppelhaushälfte.

Ein Mann (59) soll in Wermelskirchen seine Ehefrau (58) ertränkt haben – in der Badewanne. Der Verdächtige sei am Mittwochnachmittag festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe nach der Tat am Dienstag selbst die Rettungskräfte alarmiert. Diese hätten in der Doppelhaushälfte der Eheleute noch versucht, die leblose Frau zu reanimieren. Ohne Erfolg.

Mann wählte selbst den Notruf

Bei der Obduktion der Toten hätten sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Der Ehemann sei daraufhin festgenommen worden. Er soll am Donnerstag vor den Haftrichter kommen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. (dpa)

