Mann bei Wohnungsbrand in Ratingen ums Leben gekommen

Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses in Ratingen (Kreis Mettmann) ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte befreiten den Bewohner in der Nacht zu Mittwoch aus seiner Wohnung, wie die Feuerwehr Ratingen am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Aus dem Haus mit mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohnern wurden den Angaben zufolge keine weiteren Menschen verletzt. Nachdem der Brand bekämpft worden war, konnrten die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen nach Hause zurückkehren.

Die Ursache für den Brand war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit rund 80 Kräften im Einsatz. (mit dpa)

