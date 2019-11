Loveparade: Psychische Folgen könnten Prozess verlängern

Duisburg/Düsseldorf. Fahrlässige Tötung verjährt im Juli, Körperverletzung möglicherweise noch nicht: Der Prozess um die Loveparade könnte in die Verlängerung gehen.

Der Prozess um die Loveparade von Duisburg 2010 geht kommende Woche in sein drittes Jahr. Im Juli verjährt der Vorwurf der fahrlässigen Tötung gegen die verbliebenen drei Angeklagten. Allerdings, das deutete die Kammer am Mittwoch an: Das muss noch nicht das Ende sein.