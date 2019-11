Duisburg/Gelsenkirchen/Dortmund. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Freitag Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund. Wir berichten in unserem Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Ticker: Bundespräsident Steinmeier auf Besuch in NRW

Die aktuelle Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt wieder ins Ruhrgebiet: Am Freitag stehen Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund auf der Route. Das Motto „Strukturwandel“ soll auch in der Region Thema werden. Der Besuch im Ruhrgebiet ist ein Nachhol-Termin. Schon Ende September wollte Steinmeier kommen, musste die Reise aber wegen der Trauerfeier für den verstorbenen früheren Staatspräsidenten Jacques Chirac absagen.

Alle Informationen zum Steinmeier-Besuch im Ruhrgebiet:

10.17 Uhr: Ankunft im Startport: Steinmeier lässt sich von den Jungunternehmen erklären, was sie für innovative und moderne Ideen haben. Hund Pupsi darf übrigens auch vorstellen.

Hund Pupsi darf ein Startup vorstellen Foto: Annika Fischer

10.14 Uhr: Die Kolonne des Bundespräsidenten schlängelt sich derweil über den Philosophenweg. Große Straßensperrungen sind aber nicht vorgesehen.

Die Kolonne des Bundespräsidenten in Duisburg Foto: Martin Schroers

9.57 Uhr: Im Innenhafen geht es gleich für Steinmeier zur "Startport GmbH" - dort stellen sich vier Start-Ups aus der Region vor. Die Presse wartet bereits.

Besuch Steinmeier im Startport im Duisburger Innenhafen Foto: Martin Schroers

9.32 Uhr: Steinmeier dankt Duisburg für das bessere Wetter als in Berlin. Passend dazu hört es auf zu regnen und die Sonne kommt raus. Für den Bundespräsidenten geht es jetzt weiter in die Hafenhauptverwaltung im Innenhafen - mit dem Boot Karl Jarres der Hafen AG. Vorher am Morgen haben Taucher das Gefährt noch untersucht.

Taucher untersuchen das Schiff der Hafen AG Foto: Annika Fischer

9.21 Uhr: Kranführer Manni Luczak hat dem Bundespräsidenten die Hand geschüttelt.

Kranführer Manni konnte dem Bundespräsidenten die Hand schütteln Foto: Martin Schroers

9.10 Uhr: Frank-Walter Steinmeier stellt sich vor die Presse und gibt erste Interviews: "Habe versprochen, nach Duisburg zurückzukommen. Wenn wir heute auf diesen Standort schauen, sind neue Arbeitsplätze entstanden, in großer Zahl. Das zeigt, dass Strukturwandel auch eine neue Zukunft in eine Region wie Duisburg bringen kann."

Steinmeier stellt sich vor die Presse Foto: Martin Schroers

9.06 Uhr: OB Sören Link und Erich Staake (CEO Duisburger Hafen) erklären dem Präsidenten die Hafen-Welt.

CEO Erich Staake und OB Sören Link erklären dem Bundespräsidenten den Hafen. Foto: Martin Schroers

8.54 Uhr: Der Bundespräsident ist eingetroffen! Früher als erwartet betritt er das Gelände des "Logport". Die Journalisten freuen sich über die Pünktlichkeit von Frank-Walter Steinmeier. Seine Begrüßung in Richtung der Presse: "Moin!"

Früher als erwartet trifft Steinmeier am Logport in Duisburg ein Foto: Martin Schroers

8.47 Uhr: Die Vorbereitungen am Duisburger Hafen laufen auf Hochtouren. Der Betrieb läuft unter den Augen von 30 Journalisten ruhig und wie gewohnt ab. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link ist auch schon da,

Vorbereitungen am Duisburger Hafen laufen Foto: Martin Schroers

8.45 Uhr: Der Zeitplan ist eng getaktet, doch direkt zu Beginn seines Besuchs wird Steinmeier sich einen Wunsch erfüllen: Den Innenhafen von Duisburg besuchen. Dort startet um 9 Uhr morgens das Programm. Weiter geht es dann ins NRW-Zentrum für Talentförderung in Gelsenkirchen, nachmittags besucht der Bundespräsident das Biomedizin- und Technologiezentrum in Dortmund. Zum Abschluss steht noch ein Gespräch mit dem Beirat der Ruhr-Konferenz an.

8.40 Uhr: Viel Zeit für Gespräche mit dem Bundespräsidenten haben die Bürger allerdings nicht – allenfalls in Gelsenkirchen, wo Steinmeier und seine Delegation, darunter Sicherheitskräfte, Fachleute aus dem Bundespräsidialamt und Journalisten, laut Protokoll auch einige Meter zu Fuß gehen. Mögliche Gespräche mit den Menschen in Gelsenkirchen könnten sich um Fußball drehen: Steinmeier sei Schalke-Fan, „bekennender“, wie das Bundespräsidialamt betont. Im Gegensatz zu Duisburg und Dortmund, Städte, die der Bundespräsident in der Vergangenheit schon besucht hat, wird die Visite in Gelsenkirchen offiziell eine Premiere.