Bürgerdialog mit der Ukraine Live-Schalte in die Ukraine: WAZ-Leser können Fragen stellen

Essen. Am Donnerstag findet auf waz.de ein deutsch-ukrainischer Bürgerdialog statt. WAZ-Leser können Fragen an ukrainische Hilfskräfte senden. Die Infos

Der Ukraine-Krieg jährt sich am Freitag zum ersten Mal – und nahezu ebenso lang besteht die Hilfsbereitschaft, die viele Bürger und Organisationen hierzulande dazu bewegt, den betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen. Die WAZ und die Stiftung Universitätsmedizin ziehen nun eine Zwischenbilanz, bei der alle Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Interessierte live dabei sein können. Der deutsch-ukrainische Bürgerdialog soll Antworten und einmalige Einblicke in die Situation der vom Krieg betroffenen Menschen geben.

Am kommenden Donnerstag, 23. Februar, erfahren die Teilnehmer in einem öffentlichen Online-Stream aus erster Hand, wie es den betroffenen Menschen vor Ort geht, was bisher alles geleistet wurde und wo die Hilfe ankommt. Ab 15 Uhr ist der Live-Stream auf waz.de zu sehen.

Ärztinnen und Ärzte berichten über die Situation der Patienten per Live-Schaltung in die Ukraine. Ergänzt werden die Berichte durch ein Gespräch mit der ukrainischen Generalkonsulin Irina Shum. Moderiert wird der Live-Stream von WAZ-Redakteurin Laura Lindemann. Leserinnen und Leser können vorab Fragen stellen unter rhein-ruhr-waz@funkemedien.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 23.2., 12 Uhr. Die Fragen werden im Livestream aufgegriffen. (red)

